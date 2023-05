La Roma saluta Mou, nuovo allenatore ‘italiano’

L’avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma potrebbe terminare a fine stagione. Futuro ancora in forte bilico.

Siamo in una delle fasi più calde della stagione ed anche la Roma è attesa ad un mese davvero intenso. Il club giallorosso è reduce da un periodo difficile con la zona Champions sempre più lontana in campionato. Una situazione complicata con Mourinho che sta concentrando le sue forze soprattutto sull’Europa League.

Il club capitolino ha vinto il match di andata contro il Bayer Leverkusen, basta una rete del giovanissimo Edoardo Bove, autore dell’1 a 0 decisivo. Un ottimo risultato, ma sicuramente non definitivo con la formazione giallorossa che tra pochi giorni si giocherà il futuro europeo a Leverkusen. Mourinho ha una rosa ‘contata’, tantissimi infortuni e il tecnico è costretto ogni volta a fare la conta per trovare la formazione migliore.

Tra campionato ed Europa League la Roma non ha certo tempo di pensare al futuro, ma negli ultimi giorni sono arrivati importanti rumors circa il tecnico portoghese Josè Mourinho. Diversi club europei sono sulle tracce dello storico allenatore, il Chelsea gradirebbe un ritorno ma soprattutto su Mou c’è il Psg, a caccia di un tecnico dal carisma e le qualità necessarie per provare imprese in chiave europea. D’altronde anche qui a Roma Mourinho ha dimostrato di dare il meglio di sé nelle competizioni europee.

Roma, si valuta il post Mourinho

Con rumors sempre più frequenti la Roma non vorrebbe farsi trovare impreparata e vara possibili soluzioni. Il sogno della famiglia Friedkin è il giovanissimo tecnico tedesco Nagelsmann, reduce da un’esperienza con alti e bassi sulla panchina del Bayern Monaco. Nagelsmann gode comunque di un’ottima reputazione e sulle sue tracce ci sono diversi club, su tutti Chelsea e Tottenham. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per la panchina giallorossa, un tecnico di Serie A e allo stesso tempo un nome sorprendente. Il tecnico in questione è l’attuale tecnico della Salernitana Paulo Sousa.

Tiago Pinto conosce bene il suo connazionale, inoltre Sousa è uno dei tecnici rivelazione di questo 2023 e la sua Salernitana ha offerto un bel gioco tutt’altro che rinunciatario. Sousa ha una grande esperienza sia come calciatore che come tecnico e garantirebbe cosi un sostituto adeguato ad un tecnico con le capacità di Josè Mourinho. Una possibilità che stuzzica, anche se per ora non c’è nulla di concreto. La Roma vuole chiudere alla grande questo finale di stagione, poi ci sarà tempo per pensare al futuro e magari ad un nuovo tecnico.