Serie A, i top della giornata 34: domina il Milan di Theo Hernandez

Il Milan ha battuto la Lazio nel sabato degli incroci tra le milanesi e le romane, un successo che gli consente di dominare anche la classifica del nostro sondaggio.

Spicca il lavoro compiuto da Theo Hernandez e Bennacer, protagonisti dei gol realizzati dal Milan contro la Lazio. Bennacer rappresenterà una perdita importante per il Milan mentre l’esterno sinistro francese, quando è in giornata, è un’arma impressionante.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta hanno votato 1650 persone che ringraziamo.

Le speranze della Cremonese per la salvezza sono da attribuire a Carnesecchi che anche contro lo Spezia è stato decisivo con parate fondamentali su Amian e Wisniewski.

Tra i difensori vince Theo Hernandez, tra i centrocampisti Bennacer mentre tra gli attaccanti domina Lukaku che, su assist di Lautaro Martinez, ha segnato il gol del raddoppio dell’Inter sul campo della Roma.

Carnesecchi custode della Cremonese, buona la seconda per Gollini

La Cremonese può ancora salvarsi, il Verona quartultimo è distante sei punti a quattro gare dal termine. È una missione complicata ma può ancora sperare grazie a quanto fatto da Carnesecchi prima a San Siro contro il Milan e poi contro lo Spezia. Il portiere della Cremonese incassa così il 52% delle preferenze, è partito di maggioranza.

Spicca anche la prova di Gollini in Napoli-Fiorentina. L’ex Viola si è reso protagonista di un’ottima prova, dando il suo grande contributo in varie situazioni. Nel primo tempo para sui tentativi di Jovic e compagni, nella ripresa è provvidenziale l’uscita con cui chiude lo spazio a Kouamè.

Chiude il quadro dei portieri Di Gregorio che alza la saracinesca in Torino-Monza con le parate su Miranchuk e Vojvoda. Incassa il 13% delle preferenze.

Theo Hernandez trionfa nel derby Milan-Inter con Dimarco

Il Milan è aggrappato alla battaglia per andare in Champions League, sabato ha battuto 2-0 la Lazio e si è rivelato decisivo Theo Hernandez con il gol del raddoppio che ha premiato la sua prova esaltante. Inizia bene, mette in mostra convinzione, la sua spinta è costante, realizza un gol figlio di una progressione di grande livello e fa ammonire anche Casale. Incassa il 66% delle preferenze dei nostri utenti, si porta sul podio della classifica generale dei difensori, domina completamente la scena vincendo il derby a distanza con Dimarco che è ancora una volta l’uomo-partita dell’Inter. L’esterno nerazzurro ha sbloccato la gara contro la Roma, dominato la sua corsia confermandosi anche stavolta un uomo-chiave dei nerazzurri. Incassa il 26% dei voti.

Ebuehi è stato uno degli uomini più pericolosi dell’Empoli contro la Salernitana. Prova da jolly, assicura una spinta costante sulla fascia destra, colpisce una traversa di testa e confeziona gli assist che portano ai due gol dell’Empoli per un successo che vale praticamente la certezza della salvezza. Incassa il 5% dei voti dei nostri utenti.

Chiude la classifica di giornata riguardo ai difensori Vasquez che non solo è andato a segno con la sua Cremonese contro lo Spezia ma ha anche fatto valere la sua stazza a livello difensivo. Prende il 2% delle preferenze dei nostri utenti.

Bennacer sblocca Milan-Lazio, Iling Jr. al secondo posto

Il Milan arranca in campionato per portare a casa l’accesso alla prossima Champions League ed è in difficoltà nel doppio confronto con l’Inter in semifinale. In questo contesto l’infortunio di Bennacer rappresenta un ulteriore problema perchè è uno degli uomini dell’equilibrio rossonero. Contro la Lazio è stato decisivo, ha realizzato il gol che ha sbloccato la partita e con il suo lavoro in pressione alta ha rappresentato una delle chiavi del match. La sfida riguardo ai centrocampisti è stata equilibrata, Bennacer porta a casa il 37% dei voti.

Al secondo posto c’è una new entry: Iling Jr., che ha premiato la scelta di Allegri contro l’Atalanta. Offre ritmo, fornisce i dribbling, sprigiona intensità in varie zone del campo e trova anche il gol che sblocca la partita con il pressing vincente su Zappacosta e un tiro sotto la traversa. L’esterno bianconero incassa il 31% delle preferenze degli utenti.

È tornato Brozovic, anche a Roma l’ha dimostrato gestendo in maniera brillante le operazioni del centrocampo, il giro palla anche nei momenti difficili. Incassa il 28% dei voti.

Chiude Pereyra con il 4% delle preferenze dei nostri utenti, contro la Sampdoria fa gol e fornisce una prova di ottimo livello, non dando punti di riferimento agli avversari.

È tornato Lukaku, lo sa anche la Roma

Lukaku è tornato ad essere un fattore per l’Inter che ha avuto la forza e la fortuna di arrivare al momento decisivo della stagione in condizioni brillanti, con vari uomini-chiave recuperati. Tra questi c’è Lukaku, una risorsa importante per Inzaghi che lo alterna con Dzeko nel turn-over delle risorse offensive. Su assist di Lautaro Martinez, ha chiuso la gara contro la Roma sul definitivo 0-2. I nostri utenti l’hanno premiato con il 56% delle preferenze.

Empoli come al solito è un luogo ameno per il calcio italiano dove vengono fuori tanti talenti. Non solo Vicario, Parisi e Baldanzi ma anche Cambiaghi, giocatore di qualità da seguire con grande attenzione. Contro la Salernitana è andato a segno con un colpo di testa magistrale che vale il suo sesto gol in campionato. I nostri utenti l’hanno premiato con il 16% dei voti dei nostri utenti.

Sanabria, invece, è all’undicesimo centro stagionale. Contro il Monza ha sbloccato la gara confermando il suo momento di ottima condizione, chiude con il 15% dei voti.

Se la Cremonese è ancora in vita, lo deve anche a Ciofani che ha sbloccato la partita sfruttando l’indecisione dei difensori avversari. Incassa il 13% delle preferenze dei nostri utenti.

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Theo Hernandez approda sul podio dei difensori

PORTIERI

Carnesecchi 5 punti

Gollini 3 punti

Di Gregorio 2 punti

DIFENSORI

Theo Hernandez 5 punti

Dimarco 3 punti

Ebuehi 2 punti

Vasquez 1 punto

CENTROCAMPISTI

Bennacer 5 punti

Iling Jr. 3 punti

Brozovic 2 punti

Pereyra 1 punto

ATTACCANTI

Lukaku 5 punti

Cambiaghi 3 punti

Ciofani 2 punti

Sanabria 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Theo Hernandez va sul podio

PORTIERI

Meret 31 punti

Ochoa 30 punti

Vicario 28 punti

Carnesecchi 22 punti

Di Gregorio 16 punti

Falcone 13 punti

Rui Patricio 13 punti

Szczesny 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Provedel 11 punti

Silvestri 11 punti

Skorupski 11 punti

Maignan 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Dragowski 10 punti

Audero 8 punti

Handanovic 8 punti

Perin 7 punti

Ravaglia 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Terracciano 5 punti

Consigli 5 punti

Tatarusanu 3 punti

Handanovic 3 punti

Gollini 3 punti

Consigli 2 punti

Perilli 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 33 punti

Di Lorenzo 20 punti

Baschirotto 16 punti

Theo Hernandez 16 punti

Carlos Augusto 13 punti

Udogie 12 punti

Dimarco 12 punti

Rrahmani 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Danilo 10 punti

Smalling 8 punti

Milenkovic 7 punti

Mario Rui 6 punti

Zappacosta 6 punti

Posch 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Mancini 5 punti

Toloi 5 punti

Dodò 5 punti

Tomori 4 punti

Sernicola 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Becao 3 punti

Schuurs 3 punti

Ebuehi 3 punti

Vasquez 2 punti

Kalulu 2 punti

Romagnoli 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Izzo 2 punti

Zanoli 2 punti

Soumaoro 2 punti

Nuytinck 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

Ceccherini 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto

Kyriakopoulos 1 punto

Singo 1 punto

Gyomber 1 punto

Celik 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 22 punti

Tonali 21 punti

Lobotka 18 punti

Luis Alberto 16 punti

Koopmeiners 15 punti

Kostic 15 punti

Barella 14 punti

Calhanoglu 13 punti

Brahim Diaz 12 punti

Orsolini 12 punti

Anguissa 11 punti

Rabiot 11 punti

Zielinski 10 punti

Frattesi 9 punti

Bennacer 8 punti

Samardzic 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Calhanoglu 8 punti

Vlasic 6 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Pereyra 5 punti

Pasalic 5 punti

Saelemaekers 5 punti

Lo. Pellegrini 4 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Sensi 3 punti

Bonaventura 3 punti

Akpa Akpro 3 punti

Ciurria 3 punti

Pobega 2 punti

Lovric 2 punti

Wijnaldum 2 punti

Castrovilli 2 punti

Mandragora 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Rovella 2 punti

Ricci 2 punti

Marin 2 punti

Ferguson 2 punti

Brozovic 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

Locatelli 1 punto

Cataldi 1 punto

Ilic 1 punto

De Roon 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 58 punti

Kvaratskhelia 35 punti

Lautaro Martinez 21 punti

Rafael Leao 20 punti

Vlahovic 19 punti

Dybala 14 punti

Laurientè 11 punti

Nzola 11 punti

Dia 11 punti

Lookman 10 punti

Zaccagni 10 punti

Felipe Anderson 10 punti

Dzeko 9 punti

Lukaku 8 punti

Immobile 8 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Kean 6 punti

Berardi 6 punti

Abraham 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 4 punti

Zapata 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Cambiaghi 3 punti

Hojlund 3 punti

Kean 3 punti

Cabral 3 punti

Gabbiadini 3 punti

Deulofeu 2 punti

Rebic 2 punti

Verdi 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Gaich 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Ciofani 2 punti

Barrow 2 punti

Di Francesco 1 punto

Boga 1 punto

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto

Defrel 1 punto

Sanabria 1 punto