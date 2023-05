Accavallamento e tacchi da sogno: Claudia Ruggeri toglie il fiato

Uno scatto da urlo che ha scatenato like e commenti su Instagram. Claudia Ruggeri sta facendo impazzire tutti!

All’interno del panorama social non sono poche le donne che hanno ormai deciso di sfruttare proprio queste piattaforme per attirare un numero di seguaci sempre più importante. Al netto di quella che può essere una carriera ben avviata sotto il punto di vista televisivo, cinematografico o anche musicale, c’è la chiara intenzione di sfruttare i social per cercare di rendere la propria immagine sempre più riconoscibile ed in grado di arrivare a quante più persone possibile.

Ci sta provando, con risultati di sicuro interessanti, anche Claudia Ruggeri, la ‘Miss Claudia’ di ‘Avanti un altro’. Non servono strumenti particolari per sottolineare la bellezza di una donna che ha cominciato ormai tantissimo tempo fa la propria carriera televisiva. Sono passati anni da quando l’abbiamo vista per la prima volta a ‘Chiambretti C’è’. Quest’ultimo, di fatto, un vero e proprio debutto sul piccolo schermo dopo aver cominciato il proprio percorso come modella e ballerina.

Poi una possibilità importante nel mondo del Cinema, quando a Claudia è stato affidato un piccolo ruolo in ‘L’amore è bello finché dura‘, film per la regia di un maestro dell’arte come Carlo Verdone. Il 2004, poi, è stato il vero e proprio anno di svolta per la carriera della Ruggeri. La donna classe ’83 ha partecipato prima a ‘Domenica In’, altra vetrina importante sotto il punto di vista televisivo. Ha trovato, poi, una nuova dimensione personale come ballerina in ‘Ciao Darwin’, altro programma molto seguito all’interno del palinsesto italiano.

Claudia Ruggeri, stavolta lo scatto è davvero mozzafiato

La vera e propria consacrazione, va detto, è arrivata con ‘Avanti un altro‘, programma dove – come anticipato precedentemente – interpreta il ruolo di ‘Miss Claudia‘. Insomma, un percorso che ha visto la Ruggeri toccare diversi punti interessanti con programmi di successi ed una popolarità che è andata via via aumentando con il passare degli anni. Senza contare, poi, che anche la sua vita privata nasconde un retroscena molto particolare.

Claudia, infatti, è sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia ovvero la compagna di Paolo Bonolis. Non ci sono tante testimonianze fotografiche di questa relazione, anche perché Marco non è un tipo molto social, a differenza della stessa Ruggeri.

Proprio lei in queste ore ha pubblicato una foto particolare, che ha lasciato i suoi fan davvero senza parole. Su Instagram, infatti, Claudia ha pubblicato uno scatto che la ritrae seduta praticamente in riva al mare, all’interno di quello che sembra un ristorante o magari un bar sulla spiaggia.

Un accavallamento di gambe che è stato sottolineato da molto utenti proprio tra i comment. In generale una foto che ha raccolto un numero esorbitante di like tra quelli che sono i suoi follower (ad oggi Claudia ha più di un milione di persone che la seguono su Instagram!).