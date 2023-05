L’Inter può diventare ricchissima: ecco l’ipotesi da brividi

Il futuro dell’Inter è ancora incerto, ma ecco cosa potrebbe accadere al club nerazzurro: i tifosi attendono.

L’Inter è ancora in corsa per due trofei questa stagione e per la qualificazione alla prossima Champions League. La semifinale d’andata della massima competizione continentale ha dato grande linfa ai nerazzurri di Simone Inzaghi, ma, indipendentemente da come finirà la stagione, permane incertezza circa il futuro societario.

Il giornalista Tobia De Stefano a tal proposito ha parlato ai microfoni di TvPlay.it: “Il futuro del club sarà deciso nel prossimo anno. È noto che il finanziamento di 275 milioni di euro con il fondo Oaktree scadrà presto. Suning dovrà pagare questi soldi con un tasso di interesse del 9%, che si traduce in circa 300 milioni di euro, oppure Oaktree potrebbe acquisire l’Inter.”

Il fondo però non è intenzionato a restare proprietario dei nerazzurri: “Al momento, sembra che il fondo non abbia intenzione di farlo. Di conseguenza, entro un anno si determinerà il prossimo proprietario dell’Inter. La situazione finanziaria di Suning non è delle migliori e diverse banche d’affari stanno cercando di gestire queste operazioni perché si sta cercando un acquirente. Si è parlato di Radrizzani, ma ci ha fatto capire che è concentrato sulla salvezza del Leeds C’è poi Investcorp, vicina al Milan in passato. Il problema dell’Inter riguarda la valutazione. Probabilmente la cifra non sarà così alta come vorrebbe il venditore.”

Inter, ecco che torna Investcorp: dopo il no del Milan adesso puntano ai nerazzurri

De Stefano ha poi continuato: “Da qui a un anno, è necessario risolvere questa situazione. Sappiamo che sia la situazione di Suning che quella finanziaria dell’Inter sono non propriamente rosse come. Inutile negarlo. L’ipotesi di Investcorp sembra solida. Sono interessati a investire in Italia, anche se sono rimasti delusi dall’esito della vicenda del Milan.”

Dal Milan all’Inter. Investcorp infatti potrebbe a questo punto pensare di provare ad attraversare i Navigli e prendere l’altra squadra di Milano: “Se si stanno interessando all’Inter significa che ci sono basi solide e concrete. Altrimenti ci potrebbe essere l’ipotesi dell’intervento di un altro fondo. Una cosa certa è che più l’Inter va bene sul campo e ottiene successi sportivi, maggiori sono le possibilità per Suning di raggiungere una valutazione che ritengono adeguata. La grande differenza tra loro e il Milan è che il Milan non aveva praticamente alcun debito, mentre sull‘Inter pesa questa situazione debitoria.”