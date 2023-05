Inter, Mkhitaryan punge il Milan: “Potevamo fare più gol…”

L’Inter vince 2-0 in casa del Milan nel primo atto delle semifinale di Champions League. Attenzione alla stoccata di Mkhitaryan dopo il triplice fischio: ecco svelato tutto.

Triplice fischio in quel di San Siro e primo atto delle semifinali di UEFA Champions League che va agli ospiti. L’Inter espugna il pubblico rossonero e batte un Milan tramortito e a scoppio ritardato. La formazione di Simone Inzaghi ha approcciato con fame, ferocia e ritmo una gara che gli avversari hanno imboccato con colpevole ritardo. E il doppio vantaggio nerazzurro siglato dopo neanche quindici minuti ne è la finestra di esempio perfetta.

Prima Dzeko e poi Mkhitaryan hanno subito messo in discesa la gara per l’Inter. Due gol che sono suonati come due schiaffi per il Milan, che ha indubbiamente accusato il colpo nel corso del primo tempo. Primo tempo che poteva concludersi con un risultato molto più ampio, considerando il palo colpito da Calhanoglu e le tante occasioni create dai nerazzurri. Occasioni create anche nel secondo tempo, che sorpassano persino quelle (poche) sprecate dalla formazione allenata e guidata da Stefano Pioli. Quest’ultima colpevole di essersi svegliata troppo tardi.

Milan-Inter, Mkhitaryan punge i rossoneri ai microfoni di Prime Video

La vittoria per l’Inter è certamente un bene, anche se resta un po’ di amaro in bocca ai nerazzurri per aver sprecato più di qualche chance nitida. È il pensiero condiviso dai tifosi sui social, ma anche e soprattutto da chi era in campo.

L’esempio è di Mkhitaryan, che ai microfoni di ‘Prime Video’ ha lanciato una stoccata al Milan: “Avevamo una voglia matta di vincere una partita importante come questa. Potevamo fare più gol tra primo e secondo tempo, ma poi abbiamo gestito il ritmo della partita. Siamo soddisfatti comunque con quello che abbiamo raccolto e segnato in questa prima gara di andata. Ora speriamo di tenere il passo anche al ritorno e di segnare e chiudere la qualificazione. Non pensiamo alla finale, ma ragioniamo partita dopo partita”. Parole chiare da parte dell’armeno, che poi ha ringraziato i suoi compagni dell’Inter per aver vinto il premio di Man of the Match per la UEFA.