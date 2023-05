Serie A, svanisce il grande colpo: ha rinnovato

Tutta la Serie A è impegnata nelle ultime gare di campionato, anche se bisogna segnalare alcune importanti indiscrezioni di mercato.

Se da un lato la Serie A di quest’anno ha visto il dominio del Napoli di Luciano Spalletti, dall’altro per tutti gli altri obiettivi stagionali c’è tantissima bagarre. La più interessante, ovviamente, è quella che riguarda la prossima edizione della Champions League. Dietro al team partenopeo, infatti, ci sono ben sei squadre raccolte in soli otto punti.

Per assegnare gli altri tre posti utili per partecipare alla massima competizione europea per club dell’anno prossimo, vista anche la possibile nuova penalizzazione che subirà la Juventus di Massimiliano Allegri per il caso plusvalenze, bisognerà di fatto aspettare fino all’ultima giornata di questo campionato. Tra l’altro, quasi tutte le squadre che stanno lottando per qualificarsi in Champions League sono anche protagoniste delle competizioni europee di quest’anno. Milan ed Inter,di fatto, si stanno sfidando nelle semifinali dell’edizione di quest’anno della coppa dalle grandi orecchie, dove la squadra di Simone Inzaghi ha vinto il primo round con il risultato di 0-2.

Juventus e Roma, invece, sono alle semifinali di Europa League ed hanno entrambe delle possibilità di raggiungere la finale di Budapest del prossimo 31 maggio. La squadra di José Mourinho ha infatti vinto l’andata contro il Bayer Leverkusen, mentre la ‘Vecchia Signora’ ha pareggiato in casa 1-1 contro il Siviglia. A chiudere il grande percorso di quest’anno delle italiane in Europa è la Fiorentina che, però, ha perso per 1-2 l’andata con il Basilea. Anche la lotta salvezza sta regalando tante emozioni, visto che dalla Cremonese al Lecce ci sono ben quattro squadre che rischiano di retrocedere in Serie B, dove è già caduta la Sampdoria. Proprio per uno di questi team impegnati per non lasciare la Serie A bisogna registrare delle novità di mercato.

Mercato Serie A, Mbala Nzola ha rinnovato il proprio contratto con lo Spezia fino al 2026

Lo Spezia, tramite un comunicato, ha infatti annunciato il rinnovo di Mbala Nzola. Questa è sicuramente un’ottima notizia per i tifosi liguri, anche se questo non vuol dire che il centravanti resterà sicuramente a fine stagione nel team bianconero. L’angolano, di fatto, è seguito da squadre importanti del nostro campionato: dal Torino alla Fiorentina.

Questi due club, nonostante il rinnovo, cercheranno di prendere Nzola, soprattutto in caso di una retrocessione dello Spezia. Tuttavia, il prolungamento fino al 2026 dell’attaccante ha di fatto aumentato di tanto il cartellino. Facendo così svanire il grande colpo sia a livello tecnico che economico.