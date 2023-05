Un altro Campione del Mondo per l’Inter: c’è il primo sì

L’Inter potrebbe contare, in occasione della prossima stagione sportiva, su un giocatore campione del mondo nella sua rosa: ecco di chi si tratta.

Durante la cerimonia dei ‘FIFA The Best’, senza alcun indugio, Emiliano Martinez, portiere argentino in forza all’Aston Villa, è stato premiato come miglior estremo difensore del 2022. Ciò sopratutto dopo aver vinto i Mondiali di Qatar 2022 con la Nazionale Albiceleste. Un riconoscimento inevitabile, se si considera che come contributo tecnico e leadership continua da un tempo a questa parte a distinguersi fra molti, se non tutti.

Ciò rende il portiere appetibile in sede di calciomercato. L’Aston Villa potrebbe ricavare un’eccellente plusvalenza dalla sua cessione, avendolo acquistato dall’Arsenal nel 2020 per 20 milioni di sterline. Giunto ai 30anni ‘El Dibu’ sarebbe predisposto al definitivo salto di qualità in una squadra di ancora maggiore blasone, nel Vecchio Continente.

Le opzioni non mancano. Il fedelissimo del Ct Scaloni potrebbe avere la possibilità di restare in Premier League, piuttosto che di atterrare in Serie A, terra calcistica ben nota per la sua tradizione di difensori ergo portieri. Dopotutto, in seguito al Mondiale giocato con la sua Argentina, l’ex Arsenal ha dimostrato di appartenere ai migliori portieri del globo. Al punto che anche il Bayern Monaco lo aveva sondato dopo l’infortunio di Manuel Neuer e prima di virare su Sommero.

Dibu Martinez lascia l’Aston Villa? Tre club di Premier e l’Inter ci pensano

La verità è che Emiliano Martinez con i Villans è davvero felice e non sembra avere nessuna fretta di cambiare strada. Anzi, in occasione di un’intervista concessa al podcast ‘Behind the Game’, poche settimane fa, ha dichiarato di voler portare alcuni dei suoi compagni connazionali ad Aston: “Sono orgoglioso di giocare per questa squadra perché è un club enorme. Mi piace questo posto, sto molto bene e sto cercando di portare i miei amici argentini all’Aston Villa”.

La stessa idea non sembra essere del tutto condivisa dalla società, che intende far fruttare economicamente la figura del Dibu, perciò, secondo i tabloid inglesi, l’Aston Villa avrebbe dato il via libera alla cessione dell’argentino. Il campione del mondo piace in Premier League a Tottenham, Manchester United e Chelsea, ma sarebbe stato proposto anche all‘Inter, in caso di partenza di Onana. Proprio con i ‘Blues’ potrebbe costituirsi l’intreccio: alla società di Londra interessa anche l’attuale portiere dei nerazzurri, quindi potrebbero optare per lui e lasciare il via libera per Martinez all‘Inter. Le prossime settimane saranno utili per comprendere meglio le strategie.