Salta un altro obiettivo: per il Milan non c’è pace

Per il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini, oltre ai risultati molto delundenti di queste ultime settimane, ci sono altre brutte notizie.

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo davvero un momento critico. Dopo la brutta sconfitta rimediata nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter, i rossoneri hanno perso anche in campionato contro lo Spezia con il risultato finale di 2-0.

Il ‘Diavolo’, a differenza della gara europea contro l’Inter, ha cominciato bene la gara del Picco contro lo Spezia, ma poi nella ripresa è scomparso dal terreno di gioco. I liguri, infatti, sono prima passati in vantaggio con il gol realizzato da Wisniewski e poi dalla bellissima punizione calciata da Salvatore Esposito.

Con questa sconfitta, di fatto, il cammino in campionato del Milan si è molto complicato. I rossoneri, infatti, adesso sono quinti in classifica con ben 4 punti di vantaggio dalla Lazio di Maurizio Sarri quarta. Ma, come ammesso dallo stesso Stefano Pioli dopo il ko contro lo Spezia, la mente della squadra rossonera è tutta verso la semifinale di ritorno contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa della gara contro la ‘Beneamata’, in casa milanista ci sono delle notizie negative anche in sede di calciomercato.

Mercato Milan, brutte notizie per Paolo Maldini e Frederic Massara: Marcos Asensio potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid

Secondo varie fonti spagnole, infatti, Marcos Asensio potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid. In un primo momento, di fatto, sembrava che il calciatore spagnolo non prolungasse con i ‘Blancos’, mentre lo scenario adesso è cambiato del tutto. Questa è brutta notizia per Paolo Maldini e Frederic Massara, visto che il nome del Milan è stato più volte accostato a quello del trequartista iberico.

Il Milan, di fatto, aveva messo nelle proprie mire Marcos Asensio per regalare a Stefano Pioli quel trequartista che manca da ormai dall’addio di Franck Kessie. Anche perché, almeno per il momento, l’investimento di circa 35 milioni di euro per Charles De Ketelaere non è andato a buon fine, anzi.

Il belga, soprattutto di una mancata partecipazione all’edizione dell’anno prossimo della Champions League, potrebbe essere ‘sacrificato’ dalla dirigenza del Milan per incassare un po’ di soldi. Nel frattempo, una buona notizia per i tifosi rossoneri c’è. Nel match di ritorno contro l’Inter di Simone Inzaghi, come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, ci dovrebbe essere anche Rafael Leao, out all’andata per l’infortunio rimediato nel corso della gara contro la Lazio di Maurizio Sarri.