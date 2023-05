“È inammissibile”: Ronaldo esplode, situazione allucinante

Un episodio, accaduto in campionato, ha scatenato l’indignazione di Ronaldo sui social: che cos’è successo?

Il Fenomeno si indigna. Ronaldo non ha nessuna intenzione di lasciar correre quanto avvenuto nel corso di una gara di campionato. “È inammissibile”: che cosa ha scatenato lo sdegno del campione.

Scoppia la polemica durante la trentaquattresima giornata di LaLiga. In particolare, è il comportamento di un direttore di gara a suscitare i sussulti. L’arbitro accusato di non aver agito nel modo giusto è Ortiz Arias. La scelta del madrileno, a cui era stata affidata la supervisione della partita tra Valladolid e Siviglia, è stata contestata da Ronaldo.

Valladolid-Siviglia, l’indignazione di Ronaldo: cos’è successo?

Domenica 14 maggio: il Real Valladolid, sedicesimo in classifica, sfida il Siviglia, undicesimo. Nel corso del primo tempo Ortiz Arias decide di concedere 4 minuti di recupero. I minuti scorrono, la prima parte della gara sembra destinata a chiudersi sullo 0-0.

Ciononostante, Sergio Escudero, ex della gara, non molla. Grazie un disimpegno non perfetto degli ospiti in fase di difesa, su calcio d’angolo, il giocatore si impossessa del pallone. Tira dai 20 metri. Marko Dmitrovic non riesce a opporsi. Ciononostante, la rete non viene riconosciuta. Il direttore di gara aveva già fischiato. I giocatori del Valladolid accerchiano l’arbitro ma non c’è niente da fare. Le squadre vanno negli spogliatoi.

Nel corso del secondo tempo il Siviglia prende il sopravvento. Gli ospiti vincono, infatti, 3-0. Al termine della sfida Sergio Escudero è categorico: “Se fai battere il calcio d’angolo, devi lasciar proseguire l’azione. Ho sentito il fischio subito dopo aver calciato“. Per il giocatore una scelta diversa dell’arbitro avrebbe potuto cambiare l’esito finale del match, in quanto la decisione presa da Ortiz Arias ha generato confusione nell’équipe facendoli perdere la concertazione.

Tuttavia, per Alfonso Pérez Burrull, specialista arbitrale di Radio Marca, non può essere non considerato un errore la scelta di Arias, in quanto il direttore di gara pensava che l’azione si fosse conclusa. Quindi, si è trattata di semplice sfortuna.

Di tutt’altra opinione è il presidente del Valladolid, Ronaldo, che su Twitter ha palesato il suo sentimento di indignazione verso quanto accaduto:”È inammissibile, finora siamo stati in silenzio. Adesso però è abbastanza! Questo è calcio professionistico, esigiamo spiegazioni. Sbagli di questo genere possono cambiare un’intera stagione“. Difatti, il Valladolid ha perso tre punti preziosi che avrebbero potuto allontanare l’équipe di Paulo Pezzolano dalla zona retrocessione. Tuttavia, restano ancora 4 gare per le speranze del team bianco-viola.