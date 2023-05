Inter attenta: così il bomber scappa via

Il nuovo tecnico della big delusa ha messo nel mirino l’attaccante nerazzurro: pronto l’assalto a suon di milioni.

Nella strana, perché interrotta dal Mondiale in Qatar, stagione che volge al termine, si fa la solita conta dei club che si sono confermati sui livelli attesi, quelli che si sono rivelati delle piacevoli sorprese e quelli che hanno deluso, fallendo qualsivoglia obiettivo, anche quello minimo. A quest’ultima categoria si ascrive certamente lo spendaccione Chelsea di Todd Boehly, che dopo 610 milioni di euro in soli costi dei cartellini (sì, avete capito bene) non riuscirà a qualificarsi nemmeno per l’Europa League.

Dopo aver cambiato 3 allenatori ed essere arrivati ad avere 30 giocatori in rosa, il club londinese deve avviare una nuova rivoluzione. La proprietà non intende tollerare un altro anno ai margini, senza lottare per il titolo e fuori dalla possibilità di vincere una coppa. Nel processo di rinnovamento che investirà i Blues, non mancheranno le cessioni: sono tanti gli esuberi che saluteranno Stamford Bridge a fine stagione.

Il nuovo tecnico in arrivo – ormai sembra definito l’accordo con Mauricio Pochettino, ex allenatore di Tottenham e PSG – ha però indicato alcuni pupilli che vorrebbe a tutti i costi con sé nella sua nuova avventura londinese. Tra questi figura anche un attaccante dell’Inter: uno che il club meneghino non aveva e non ha alcuna intenzione di mettere sul mercato.

Lautaro Martinez, ritorno di fiamma del Chelsea

Il tecnico argentino non ha sparato nomi altisonanti – come sarebbe potuto essere un Jude Bellingham, o un Rafael Leao – nella costruzione della sua nuova creatura. Ad eccezione di Lautaro Martinez, un profilo da sempre molto apprezzato dall’allenatore. Le altre due indicazioni di mercato si chiamano Emiliano Martinez, connazionale del ‘Toro’ e già portiere dell’Argentina campione del mondo, e Declan Rice, il centrocampista del West Ham.

Se per Dibu e per il mediano inglese non dovrebbe essere difficlie, con sufficienti argomenti economici che certo non fanno difetto a Boehly, convincere l’Aston Villa e gli ‘Hammers’, diverso è il discorso sul giocatore sul quale l’Inter sta costruendo il futuro.

Non è un caso che tra tutti i big presenti nella rosa di Simone Inzaghi- da Onana a Bastoni per finire con Dumfries e Barella – l’unico considerato incedibile da Marotta è proprio l’attaccante argentino. Il Chelsea è intenzionato a presentare al club nerazzurro un’offerta irrinunciabile, attratto anche dalla possibilità di ricostituire, a Londra, la magica LuLa che già aveva incantato in Serie A un paio di stagioni fa.

Già perché in tutto questo, è nota la stima di Pochettino per Romelu Lukaku, che rientrerà nella City alla fine del prestito speso quest’anno in maglia Inter.