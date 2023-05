Osimhen, addio Napoli? L’indizio fa tremare i tifosi

Il futuro di Victor Osimhen è uno dei principali punti interrogativi per il Napoli della prossima stagione: l’indizio sul possibile addio

Una domenica da dimenticare per il Napoli campione d’Italia, che è incappato in una delle peggiori prestazioni stagionali, venendo sconfitto dal Monza. Ko ininfluente, ovviamente, per gli azzurri, ma di sicuro giocatori e allenatore non sono stati contenti e nella prossima sfida, quella contro l’Inter, cercheranno di rifarsi.

Non mancavano le attenuanti, in Brianza, per un Napoli reduce da diversi giorni di festeggiamenti per la conquista del titolo ed era fisiologico un calo di tensione. Contro i nerazzurri al ‘Maradona’, però, l’intenzione sarà suggellare il trionfo con una grande partita. Anche per battere la squadra di Inzaghi, unica che in questa stagione fin qui i partenopei non sono riusciti a sconfiggere. Tra gli obiettivi, c’è anche quello di spingere Victor Osimhen a conquistare il titolo di capocannoniere.

Il nigeriano si è battuto ma è rimasto a secco. Per lui, al momento, ci sono comunque ancora tre reti di vantaggio su Lautaro Martinez che lo insegue (23 reti per l’azzurro, 20 per l’interista). In queste settimane, comunque, si inizierà già ad avere qualche indicazione importante sul suo futuro. Il Napoli vuole provare a trattenerlo per confermarsi nella prossima annata e dare anche l’assalto all’Europa, ma bisogna fare attenzione agli assalti dei top club, che sicuramente proveranno a mettere le mani su di lui. Certo, per convincere De Laurentiis occorrerà una offerta davvero indecente.

Osservatori allo stadio per Osimhen, il club che prepara l’offensiva

I grandi movimenti stanno comunque iniziando e a testimoniarlo c’era la presenza di alcuni osservatori presenti all’U-Power Stadium di Monza per monitorarlo da vicino.

Si trattava di osservatori del Chelsea, club intenzionato a fare un grande mercato per riscattare una annata da dimenticare. I ‘Blues’ hanno già iniziato a sondare il terreno e potrebbero proporre, per abbassare la spesa cash, qualche contropartita. Osimhen, in realtà, non è detto che accetti la proposta di un club fuori dalle coppe. Ma sempre in Inghilterra, ci sono altre società che possono a propria volta lanciare l’assalto. Come il Manchester United, che dopo l’estate scorsa vuole riprovarci, o come il Newcastle, che per il suo ritorno in Champions League sogna un bomber di grande spessore. Occhio anche al Psg che potrebbe avviare una rifondazione in grande stile.