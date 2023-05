Ricordate Irina Shayk? Spunta un flirt con un calciatore inatteso

Per la bellissima Irina Shayk spunta un flirt con un calciatore inatteso: l’ex di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper spiazza tutti

I fans la ricorderanno per essere l’ex fidanzata di Cristiano Ronaldo dal 2010 al 2015. Poi Irina Shayk si è sentimentalmente legata all’attore Bradley Cooper, dal quale ha anche avuto una figlia prima di separarsi nel giugno del 2019. Le sue frequentazioni sono sempre molto seguite dai giornali di gossip e non solo.

Per la sua bellezza, certo, e soprattutto per la gran quantità di followers su Instagram: il suo profilo, infatti, conta quasi 22 milioni di seguaci. E la supermodella russa li aggiorna costantemente sulla sua vita privata e lavorativa, ricevendo tanti feedback positivi.

Irina Shayk, come detto in precedenza, è anche famosa per le sue grandi storie d’amore con i personaggi super seguiti come appunto Ronaldo e Bradley Cooper. La sua bellezza prorompente viene confermata anche dalle tante prime pagine che i giornali le dedicano, come Double Magazine, Vogue e Bazaar.

Negli ultimi giorni circolano delle voci su quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma, anche se non ci sono ancora delle conferme da parte dei diretti interessati. In epoca social, basta pochissimo per alimentare dei chiacchiericci che possono portare a delle vere e proprie ‘ship’ da parte dei fans, per utilizzare un termine riconducibile a film e serie tv.

Irina Shayk con un giocatore del Chelsea: le indiscrezioni

Secondo quanto riferito da AS, quotidiano spagnolo, potrebbe essere scoccata la scintilla tra Irina Shayk e Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea non sta vivendo un bel periodo, come tutti i suoi compagni di squadra, vista la brutta stagione dei Blues. E tra l’altro, a fine campionato l’ex Fulham potrebbe andar via visto che ha perso definitivamente il posto da titolare.

Entrambi si sono scambiati dei like ai rispettivi post, che hanno fatto sognare i followers su Instagram. Non ci sono stati commenti diretti da parte né della supermodella russa, né del calciatore inglese. Resta anche da capire com’è il rapporto tra la Shayk e Bradley Cooper: i due sono stati fotografati insieme con la piccola Lea De Seine.

Potrebbe comunque essere che Irina Shayk e Bradley Cooper abbiano mantenuto un rapporto di sana cordialità dopo la separazione. E sarà molto interessante capire se questo scambio di like con Loftus-Cheek continuerà in attesa di eventuali sviluppi.

Nel frattempo, Irina non manca di postare degli scatti che lasciano poco spazio all’immaginazione sui social. L’ultimo, mentre si accinge a ‘fumare’ un grissino mentre si trova al ristorante, riscontrando tantissimo successo.