La Lega Serie A ‘tifa’ Napoli: c’è la conferma ufficiale

La vittoria del campionato da parte del Napoli è stata una boccata d’aria fresca per il calcio italiano: il presidente della Lega Serie A conferma

Il campionato di Serie A 2022-23 non si è ancora ufficialmente concluso, ma da circa due settimane ha già dato il suo primo verdetto, il più importante. La certezza matematica è arrivata soltanto alla trentatreesima giornata, ma il Napoli ha stracciato la concorrenza e dominato il campionato almeno da novembre.

Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti non hanno mai dato l’impressione di essere in difficoltà o di rischiare di perdere la vetta della classifica, lasciando sempre un ampio margine di distacco sulle inseguitrici, le quali a loro volta non hanno saputo sfruttare i (pochi) passi falsi degli azzurri, perdendo costantemente punti e non riuscendo a risultare avversarie credibili. La vittoria, arrivata ufficialmente a cinque giornate dal termine, non è stata altro che una conferma della superiorità totale della squadra partenopea in questo campionato.

Napoli, il presidente Casini ammette: “Siamo contenti che ci sia alternanza”

La vittoria dello Scudetto da parte del Napoli non ha significato soltanto il ritorno al trionfo degli azzurri dopo 33 anni dall’ultimo, arrivato quando la squadra era ancora guidata dal genio di Diego Armando Maradona, all’ultima stagione giocata per intero all’ombra del Vesuvio prima della squalifica arrivata il 6 aprile 1991, ma è anche stato una importante novità per l’intero calcio italiano.

La squadra di Luciano Spalletti è stata infatti la prima al di fuori dell’asse Milano-Torino a portare a casa il titolo dopo ben ventidue anni. Dopo i trionfi della Lazio di Sven-Göran Eriksson nel 1999-2000 e della Roma di Fabio Capello l’anno successivo, lo Scudetto è stato appannaggio delle sole Juventus, Milan ed Inter, con le altre squadre, in particolare giallorossi ed azzurri, che hanno soltanto sfiorato quel titolo tanto agognato ma mai arrivato.

Proprio su questo aspetto si è soffermato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini nel corso del proprio intervento a TVPLAY_CMIT, trasmissione in onda sul canale Twitch di TvPlay, definendo la vittoria degli azzurri, che arriva tra l’altro al termine di quattro stagioni che hanno visto quattro squadre diverse aggiudicarsi la coppa, un’importante novità.

Ecco le sue parole: “Siamo molto contenti di vedere un’alternanza nella vittoria del campionato dopo oltre vent’anni, questo contribuisce ad esaltare la competitività della Serie A. Questo è stato un anno speciale, perché vincere il titolo con tante giornate di anticipo è sicuramente una cosa eccezionale”.