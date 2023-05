Primo colpo Champions: Lotito pesca dalla Serie A

La Lazio è sempre più vicina alla qualificazione nella prossima Champions League, visto il quarto posto in classifica a tre giornate dalla fine.

Il Milan quinto, infatti, dista attualmente quattro punti. Si tratta di un bel vantaggio per i biancocelesti, che in queste ultime tre gare affronteranno Udinese, Cremonese ed Empoli. Vista la possibilità sempre più concreta, la società inizia a lavorare per quanto riguarda la prossima stagione.

Oltre alla situazione legata a Sergej Milinkovic Savic, che salvo clamorose sorprese saluterà in estate, la dirigenza valuta i possibili nuovi innesti. Il reparto dove i capitolini intendono intervenire è l’attacco, che necessità di ulteriore qualità. Maurizio Sarri, infatti, chiede a gran voce un vice Immobile, visto che Felipe Anderson non da garanzie importanti nonostante si sia fatto sempre trovare pronto. Per accontentare il tecnico toscano, la società pare aver individuato il giusto profilo.

Vice Immobile cercasi, la Lazio al lavoro: idea Cabral

Il profilo che la Lazio sta monitorando costantemente è quello di Arthur Cabral, brasiliano classe 1998 della Fiorentina. Il ragazzo ex Basilea si sta rendendo protagonista protagonista di una grande stagione in maglia viola, diventando il perno offensivo di Vincenzo Italiano.

Sono sedici le reti realizzate e due gli assist forniti in 44 partite disputate tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservati agli occhi dei biancocelesti, che lo hanno individuato come profilo perfetto per far rifiatare il bomber di Torre Annunziata in caso di bisogno. Il ragazzo, nonostante un contratto fino al 2026, può chiedere di essere ceduto qualora l’offerta della Lazio si palesasse ufficialmente. Rocco Commisso per lasciar partire il proprio bomber è pronto a chiedere tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Si tratta di una spesa importante per il club capitolino, che con i soldi della qualificazione in Champions può decidere di investire. La Fiorentina acquistò il calciatore dal Basilea per circa 15 milioni di euro nel gennaio 2022, e incassare tale cifra sarebbe molto importante per il club toscano. Si tratterebbe di un grande acquisto per la Lazio, visto che in questa stagione Sarri ha dovuto spesso fare a meno del proprio bomber. Per Arthur Cabral il grande salto pare essere dietro l’angolo, ed è pronto a calcare i più grandi campi europei la prossima stagione. La Lazio è al lavoro, pronta ad accontentare Maurizio Sarri con un attaccante dalla grande esperienza. Vincenzo Italiano pare rassegnato all’idea di perdere il proprio bomber, con il popolo viola che ora trema davvero.