Sono disperati, lo cedono subito: che chance per l’Inter

La cessione del calciatore dovrebbe avvenire durante l’estate e anche l’Inter si mette in coda per provare a realizzare l’affare.

Nell’estate del 2020 per la rotonda cifra di 40 milioni di euro il Manchester United ha tesserato il centrocampista olandese, Donny van de Beek. Il giocatore era chiamato al grande salto, dopo aver impressionato con le sue performance all’Ajax, ma nel corso dell’avventura inglese non sono mancati gli alti e bassi. L’esperienza ai Red Devils, infatti, è stata intervallata da quella in prestito all’Everton.

Dopo una serie di considerazioni, pare che sia giunto il momento della cessione. In casa United si avvicenda il vento del cambiamento e la dirigenza non intende aspettare oltre van de Beek, bensì ritiene che il massimo che poteva offrire alla causa dell’Old Trafford evidentemente l’ha già proposto.

Parere fondamentale in questa decisione potrebbe essere quello tecnico avanzato dal mister Erik ten Hag. Anche lui ex Ajax, già conosceva e apprezzava le doti del giovane centrocampista, ma è chiaro che è mancata collisione di quella positiva con lo United e man mano ha perso protagonismo. In questa stagione conta appena – ad oggi – con circa 300 minuti in campo su una decina di partita. La fiducia nei suoi confronti è decisamente al ribasso nell’intensità.

Via dal Manchester United: anche l’Inter pensa al centrocampista olandese

Secondo quanto riferisce ‘fichajes.com’, la presenza in rosa di personalità leader e dal grande talento come Casemiro, Fred, Scott McTominay, Eriksen e Bruno Fernandes hanno offuscato ancor di più la figura di Donny van de Beek, al punto che lui stesso è a chiedere la cessione. Non è più disposto ad occupare il posto di subalterno e vedersi soffiare le opportunità dai suoi compagni di squadra. Van de Beek vuole rimettersi seriamente in gioco e le proposte non mancano. Il giocatore olandese piace sia in Bundesliga che in Serie A.

L’Inter lo segue dall’inverno del 2022, quando provò per la prima volta a negoziare con il Manchester United, ma senza successo. Mister Simone Inzaghi all’epoca l’aveva proposto come prima alternativa, qualora fosse terminato con un nulla di fatto (come effettivamente accadde) il corteggiamento nei riguardi del laziale Milinkovic-Savic. Le ingenti richieste economiche sia dello United che dei biancocelesti frenarono poi qualsiasi ambizione. Tuttavia, se Simone Inzaghi dovesse restare ancora sulla panchina nerazzurra, van de Beek potrebbe essere fra i primi della lista per il centrocampo dell’Inter.