Barella obiettivo numero uno: addio da brividi

Il centrocampista dell’Inter è finito nel mirino della big. Riuscirà Marotta a trattenerlo o sarà addio già questa estate?

Nicolò Barella è senza alcun dubbio uno dei pezzi pregiati della rosa dell’Inter. Il centrocampista ex Cagliari, alla sua quarta stagione con la maglia nerazzurra, ha infatti attirato le attenzioni di diversi club pronti ad aprire il portafogli per portarlo nella loro squadra.

Stando a quanto riporta Fichajes.net, il Liverpool è da tempo alla ricerca di rinforzi sul mercato per avviare un processo di ricostruzione in vista della prossima stagione. Una delle aree in cui ci sarà bisogno di apportare importanti modifiche è il centrocampo, al fine di fornire alternative a giocatori come Henderson, Thiago o Fabinho. Tra i possibili sostituti appunto il calciatore italiano dell’Inter: Nicolo Barella.

A causa delle difficoltà finanziarie che l’Inter sta affrontando e della possibilità di non qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, potrebbe essere difficile trattenere Barella. E in questo caso il Liverpool sarebbe prontissimo ad approfittarne per rafforzare la rosa con uno dei calciatori italiani di maggior talento potenzialmente disponibili sul mercato.

Liverpool, Klopp pronto a sborsare 60 milioni per Barella. Ma occhio alla concorrenza

Di fronte a questa situazione, qualora si trovasse di fronte all’impossibilità di trattenere il calciatore, l’Inter cercherà di ottenere il massimo possibile dalla vendita di Barella. Con un’offerta di circa 60 milioni di euro, una cifra che il Liverpool sembra essere disposto a pagare per assicurarsi un giocatore della qualità dell’italiano, l’Inter potrebbe anche decidere di cederlo.

Da non dimenticare che anche altri grandi club come il Real Madrid o il Paris Saint-Germain hanno manifestato interesse per Barella. Nella corsa all’acquisto del giocatore insomma non c’è solo il Liverpool. Una situazione che indubbiamente avvantaggia il club nerazzurro che potrebbe quindi sfruttare la cosa per scatenare un’asta a tutto vantaggio del venditore.

Il Liverpool dal canto suo, proprio per evitare tale scenario, potrebbe anticipare l’offerta, provando a chiudere in breve tempo. Molto però, come detto, dipende dalla prossima qualificazione Champions. Se l’Inter dovesse rientrare nei primi quattro posti, o comunque qualificarsi attraverso la vittoria della competizione, le necessità economiche cambierebbero molto, rendendo la cessione di Barella non più così scontata.