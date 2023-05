Il futuro di De Ketelaere è deciso: tifosi del Milan di sasso

Sembra arrivare una clamorosa decisione per quanto riguarda il destino di Charles De Ketelaere: tifosi spiazzati

Manca davvero poco alla chiusura della Serie A, di scena il prossimo 4 giugno. Molti verdetti, però, devono ancora arrivare. In primis, probabilmente il più importante, quello che determinerà le squadre qualificate alla prossima Champions League.

Rischia seriamente di non esserci il Milan di Stefano Pioli che sta vivendo uno dei momenti più difficili sotto la gestione dell’allenatore parmigiano. L’eliminazione in semifinale di Champions per mano dell’Inter brucia eccome nei cuori dei tifosi rossoneri così come in quelli di dirigenza e squadra. Una doppia batosta senza alcun appello, visto che per stessa ammissione del dt Maldini, i nerazzurri hanno dimostrato una netta superiorità. Da qui bisognerà quindi ripartire per cercare di tornare a costruire una squadra forte, completa in ogni reparto ed in grado di giocarsela con tutti tanto in Italia quanto in Europa.

Non sarà assolutamente semplice, a maggior ragione se gli introiti previsti dall’ingresso alla Champions dovesse sfumare come sembra. Al di là poi di quello che succederà alla Juventus che, ricordiamo, attende con ansia la decisione della Corte di Appello Federale che tornerà a penalizzare – non si conosce ancora l’entità precisa – la squadra di Massimiliano Allegri. Ad ogni modo, Maldini e Massara sono già al lavoro per l’imminente sessione estiva di calciomercato che vedrà diverse sorprese: una di queste rischia di riguardare Charles De Ketelaere.

Decisione definitiva: ecco dove giocherà De Ketelaere

Il 22enne belga è approdato in quel di Milanello come una grande promessa che con la maglia del Club Brugge ha mostrato negli anni giocate eccezionali.

Così non è stato, i 35 milioni di euro sono suonati da mesi a questa parte quasi come un rimpianto visto poi i buchi lasciati a centrocampo e in attacco per strappare il classe 2001 ad una cifra davvero importante. De Ketelaere ha deluso su praticamente ogni fronte, le sue doti sono rimaste probabilmente chiuse dentro un cassetto e del suo futuro si vocifera da mesi. A lungo si è discusso come la soluzione migliore potessere essere la cessione: rientrare di buone parte della cifra riservata alla società belga per, magari, reinvestirla su un nuovo fantasista.

Questo piano sembra tuttavia destinato a rimanere nel cassetto, ad essere probabilmente rimandato di 6 mesi o un anno. Perchè il Milan crede ancora in De Ketelaere ed è pronto a spiazzare la tifoseria rossonera non mettendolo sul mercato. Maldini se lo terrà stretto, speranzoso che la sua esplosione – come accaduto nei casi di Tonali e Leao – possa avvenire con comprensibile ritardo. De Ketelaere, dopo 38 presenze ed 1 assist vincente all’attivo, resterà ancora agli ordini di Pioli, speranzoso di poter dire la sua anche con la maglia del Milan.