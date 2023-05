Addio Allegri, “ecco di chi sarà l’ultima parola”

Giorni caldissimi in casa Juve per il futuro di Allegri. In società si ragiona sul futuro ma c’è chi avrà l’ultima parola sulla questione

Allegri sì, Allegri no. In casa Juventus, dopo l’eliminazione dall’Europa League – ultimo obiettivo rimasto della stagione -, si ragiona sul destino del tecnico. In attesa di scoprire quale sarà la decisione della Procura Federale sulla penalizzazione, la società è al lavoro per programmare il futuro.

Cristiano Giuntoli, a meno di colpi di scena, diventerà il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Una scelta, a quanto pare, non condivisa con l’allenatore, come rivelato dal giornalista Emanuele Gamba a TV Play. “Giuntoli è un uomo di Calvo, Allegri avrebbe preferito altri direttori sportivi ma non è stato coinvolto nella scelta. Questa cosa non è piaciuta all’allenatore e dimostra che forse non c’è tutta la volontà di confermare il tecnico“, ha detto in diretta. Ma Max ha ancora una speranza di restare ed è tutta nelle mani del suo “protettore”, proprio come l’ha definito Gamba nel suo intervento.

Futuro Allegri, ecco l’uomo chiave: deciderà lui

Si tratta di John Elkann, l’uomo che ha preso in mano le redini della Juventus dopo le dimissioni di tutto il CdA. “Lui è sempre stato un protettore di Allegri, quindi è probabile che darà lui l’ultima parola sulla questione“, spiega Gamba.

Insomma, il futuro di Allegri è nelle mani di Elkann. Che deve prendere una decisione importante: fidarsi di Calvo (promosso dallo stesso amministratore delegato di Exor) e quindi aprire un nuovo corso oppure confermare la fiducia all’attuale tecnico. Allegri è protetto poi anche da un altro fattore: il contratto, ancora lungo (fino a giugno 2025) e molto oneroso. Un ostacolo complicato da risolvere anche perché “Non credo che Allegri sia disposto a rinunciare ai due anni di contratto che gli restano“, come detto da Gamba a TV Play. Una situazione molto complicata ed è per questo che la Juve, dopo la fine del campionato, è attesa da giorni caldissimi.

Nel frattempo si parla di possibili sostituti. In caso di separazione da Allegri, sarà questa la prima fondamentale decisione che dovrà prendere Giuntoli (se diventerà davvero il nuovo diesse dei bianconeri). L’idea del club è quella di ripartire da un allenatore con nuove idee e che possa valorizzare alcuni elementi della rosa, ecco perché piace particolarmente il nome di Raffaele Palladino. Che, nonostante le parole di Galliani, continua a non confermare la sua permanenza al Monza. Ma per Gamba potrebbero esserci anche altre opzioni: “Con Tudor si è mosso qualcosa. Spalletti? Giuntoli potrebbe portarselo dietro, anche se questa è puramente una suggestione, non ci sono riscontri”.