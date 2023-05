Paola Saulino, confessione hot su un Big della Nazionale: sale la temperatura

La influencer e sexy star napoletana Paola Saulino ha lanciato una rivelazione hot e scioccante su uno dei calciatori titolari della Nazionale italiana.

Chi naviga spesso per il web alla ricerca di notizie e situazioni piccanti, non può non conoscere Paola Saulino. Si tratta di una modella, influencer ed imprenditrice digitale divenuta molto famosa per diversi motivi.

La Saulino, napoletana doc, è nota oltre che per le sue forme giunoniche ed attraenti, per la sua attività sul web. Ha aperto canali su Onlyfans e Patreon in cui pubblica contenuti a pagamento per adulti, una sorta di sex worker di grande successo.

Inoltre Paola è una donna di grande cultura e spirito: ha vissuto e lavorato negli Usa e si esprime sempre con linguaggio forbito, anche quando l’argomento delle sue discussioni social verte sulla sfera sessuale. Ma a far parlare di lei è anche una presunta relazione avuta con un noto calciatore italiano.

Paola Saulino e la rivelazione hot sulla storia con Jorginho

Tempo fa, in un’intervista rilasciata ai tabloid inglesi, Paola Saulino si lanciò in una confessione scioccante ed a cuore aperto. La donna ammise di aver avuto una relazione sentimentale e intima con Jorginho, centrocampista della Nazionale italiana.

Pare che il tutto nacque ai tempi della permanenza al Napoli di Jorginho: “Ho avuto una storia con lui, quando quella che ora sarebbe apparentemente la sua fidanzata era incinta di 8-9 mesi circa”. La confessione della Saulino non è stata mai commentata né replicata dal calciatore italo-brasiliano.

Jorginho, oggi calciatore dell’Arsenal, ha avuto una vita sentimentale sempre molto chiacchierata e intensa. E’ stato sposato con Natalia Leteri per due anni, dal cui rapporto sono nati due figli, Victor e Alicia. Si è parlato di una liaison con la traduttrice del Chelsea, l’italiana Elisa Scalcon e poi ha iniziato una relazione con la cantante Charlotte Harding, madre del terzogenito Jax.

Nel frattempo la presunta storia con Paola Saulino, che ha sempre ammesso di non conoscere l’attuale compagna di Jorginho. La sexy star napoletana intanto continua a fornire rivelazioni piccanti sul calciatore della Nazionale, campione d’Europa nel 2021 con la maglia azzurra.

Sui social, nel botta e risposta con i propri follower, la Saulino ha replicato così ad una domanda piccante: “La dai sempre la prima sera o solo a Jorginho? Solo a Jorginho“. Facendo così intendere che il rapporto tra lei e il calciatore sia stato assolutamente passionale e fisico.