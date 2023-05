Samp, ultima spiaggia: le offerte per evitare il tracollo

La situazione in casa Sampdoria è sempre più in bilico. Ecco le offerte a cui si aggrappano i tifosi blucerchiati.

Che la situazione in casa Sampdoria sia decisamente poco rosea non è un mistero. Oltre alla retrocessione sul campo in Serie B, il club blucerchiato sta anche cercando di superare le grandi difficoltà economiche che rischiano di pregiudicare il suo prossimo futuro ed una pronta risalita in Serie A.

I tifosi sperano che presto il passaggio di proprietà possa risolversi e che la Samp torni a respirare. Secondo l’edizione odierna de Il Secolo XIX, dopo la quinta offerta presentata da Alessandro Barnaba per l’acquisizione della Sampdoria, sono arrivate anche proposte dalla Wrm Group di Raffaele Mincione e da Andrea Radrizzani.

Anche se queste offerte non sono vincolanti e non sono state completamente accettate dal trust e dagli istituti di credito, hanno comunque modificato la situazione: Barnaba ora ha una concorrenza da affrontare. Resta però da dire che nonostante l’ingresso di Mincione e Radrizzani, Barnaba sembra ancora essere in vantaggio, soprattutto considerando la presenza di Edoardo Garrone come garante. Al di là delle offerte però il tempo a disposizione della Sampdoria sembra scarseggiare, visto che ci sono alcune scadenze che potrebbero rivelarsi fondamentali anche in vista della prossima stagione sportiva.

Samp, tante offerte ma il tempo stringe. Si rischia di fare la Serie B con una penalizzazione.

Mentre le offerte di acquisto del club si accavallano, sulla Samp incombe però l’ombra della penalizzazione. Entro il 30 maggio infatti bisognerà saldare gli stipendi del primo trimestre del 2023. Qualora ciò non accadesse il club blucerchiato potrebbe partire nel prossimo campionato di Serie B già con una penalizzazione di 4 punti in classifica.

Per rispettare la scadenza del 30 maggio sarà con ogni probabilità necessario ricorrere ancora a un prestito bancario. Una cifra complessiva di circa 13,5 milioni di euro. Anche se nel frattempo il CdA sta aspettando che arrivino i soldi dal riscatto di Chabot dal Colonia. Il calciatore tedesco classe 1998 è stato infatti acquistato a titolo definitivo dal Colonia dopo una stagione in prestito. L’arrivo dei soldi del riscatto è visto in casa blucerchiata come fondamentale visto che aiuterebbe nell’immediato il club ad affrontare alcune delle principali scadenze economiche che incombono.