A Napoli nessuno vuole Gasperini: tifosi scatenati

Il sondaggio lanciato da Calemme, direttore di ‘SerieAnews.com’, ha fatto emergere in maniera inequivocabile il pensiero dei tifosi del Napoli

Il futuro di Luciano Spalletti è ancora un mistero. Il tecnico toscano ha lasciato intendere che il suo addio al Napoli potrebbe essere imminente. L’allenatore di Certaldo lo ha anticipato prima del match contro l’Inter di Simone Inzaghi e lo ha confermato subito dopo la partita contro i nerazzurri.

Specie nelle ultime dichiarazioni l’indirizzo del messaggio di Spalletti è apparso chiaro. I titoli di coda sulla sua esperienza napoletana sembrano ormai ad un passo. Il tecnico lascia con una cavalcata trionfale in campionato, che ha consegnato il terzo scudetto della sua storia al Napoli. Per ciò che concerne la sua successione si fa largo il nome di Gian Piero Gasperini. La possibilità di vedere l’attuale allenatore dell’Atalanta alla guida dei partenopei è stata già commentata dai tifosi azzurri.

Napoli, sondaggio senza storia: i tifosi azzurri non vogliono Gian Piero Gasperini in panchina

Il nome di Gian Piero Gasperini è stato avanzato per rilevare Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il gradimento dei tifosi azzurri nei confronti dell’ex Crotone e Genoa tuttavia non è stato condiviso, per utilizzare un eufemismo.

Su Twitter, i sostenitori azzurri hanno risposto al sondaggio lanciato dal giornalista napoletano Mirko Calemme. In poche ore sono giunti più di 2300 voti sotto il suo post. La stragrande maggioranza dei tifosi partenopei ha ammesso di non essere d’accordo su questo nome.

Meno dell’8% dei tifosi coinvolti dal sondaggio hanno infatti risposto che il profilo dell’allenatore dell’Atalanta piacerebbe loro. Un dato che lascia spazio a pochissimi dubbi sull’orientamento della tifoseria del club di Aurelio De Laurentiis.

“No. Lato umano mi fa schifo. Lato tecnico,indubbiamente non un cattivo allenatore, ma di provincia e usando un po’ di raziocinio sarebbe una scelta senza alcun senso perché dovresti rivoluzionare il lavoro nemmeno di Spalletti, ma di una decade di Napoli”, ha risposto l’utente Guglielmo Migliore, ad esempio.

“Ho votato no ma un semplice no non basta no no no no”, ha scritto poi un altro utente che ha risposto al sondaggio, Jesce juorno. “Non lo vorrei né per la persona, né per lo stravolgimento tattico molto pericoloso che comporterebbe il suo arrivo. No su tutti i fronti proprio”, commenta poi Nicola Licciardiello. “Gasperini può nn piacere come persona ma calcisticamente le sue squadre offrono sempre bel calcio. Le sue punte sempre in doppia cifra… Gasperson sa il fatto suo” scrive invece Nap, evidentemente della ristretta cerchia di tifosi del Napoli che vorrebbero Gasperini alla corte di De Laurentiis.