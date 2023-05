Riscatto e plusvalenza immediata: Pinto scippa Milano

Il Dg dei giallorossi ha messo nel mirino un giocatore già seguito dai due club milanesi: pronta l’offensiva di mercato

In attesa che la stagione emetta i suoi verdetti definitivi – molte squadre sono ancora appese tra la non partecipazione alla prossima Champions (o addirttura a qualsivoglia Coppa) e il potervi accedere – i dirigenti hanno già messo in moto la loro macchina strategica in vista del prossimo calciomercato estivo.

Chi ancora non sa, forse nemmeno lontanamente, che tipo di budget avrà a disposizione per la campagna acquisti è Tiago Pinto, il Dg della Roma. I giallorossi, che ormai hanno ben poche speranze di agguantare il quarto posto in campionato, hanno però la straordinaria possibilità, vincendo la finale di Budapest contro il Siviglia, di partecipare alla competizione più prestigiosa con l’aggiuntivo onore di essere tra le teste di serie nel sorteggio di fine agosto.

Si tratterebbe, dunque, di aspettare solo fino al 31 maggio per conoscere il destino dei capitolini. Intanto però, il dirigente lusitano ha iniziato i suoi sondaggi esplorativi. Nel mirino è stato messo un calciatore già oggetto di interesse da parte di Inter e Milan. Un attaccante che ha mostrato il suo valore anche nell’ultimo Mondiale in Qatar.

Riscatto e cessione: il club campano fa felice Tiago Pinto

15 gol e 6 assist in 32 presenze di campionato. Un impatto decisivo sulle sorti del suo club, che ha raggiunto la matematica salvezza con due gare d’anticipo. Se la Salernitana ha mandato in archivio la stagione con molta meno sofferenza rispetto allo scorso anno, molto lo deve a Boulaye Dia, l’ottimo attaccante senegalese protagonista anche con la sua nazionale nella kermesse asiatica che ha visto poi trionfare l’Argentina.

Approdato a Salerno nella scorsa estate con un accordo di prestito dal Villarreal – ma col diritto di riscatto a favore dei granata fissato a 12 milioni di euro – l’africano si è strameritato la conferma. Il suo valore di mercato potrebbe essere ora superiore alla cifra pattuita per l’acquisto definitivo. Questo fa indubbiamente il gioco del Ds campano Morgan De Sanctis, che già pregusta una succosa plusvalenza con la successiva operazione.

Si dà infatti il caso che su Dia Inter e Milan abbiano già manifestato il loro interesse. Gli ottimi rapporti tra l’ex portiere giallorosso e il dirigente portoghese potrebbero però portare alla chiusura della trattativa proprio con la Roma. Che così brucerebbe sul tempo le due milanesi, alle prese con qualche tentennamento di troppo dovuto alla valutazione, che si aggirerebbe almeno sui 22-24 milioni, che la società granata fa del suo attaccante.