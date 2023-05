Champions League, per la Lazio è aritmetica: decisivo il -10 della Juventus

La Lazio vola aritmeticamente in Champions League: decisivo il -10 alla Juventus e il pari della Roma. Ancora tutto da capire per l’Inter e non solo.

Per la Lazio è tutto fatto: la squadra di Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro l’Udinese e la sconfitta dell’Inter contro il Napoli, ha la certezza aritmetica della Champions League. Decisivo il -10 assegnato alla Juventus e il pareggio della Roma. Ora tutto da decidere perciò per l’Inter e non solo.

Praticamente certi della qualificazione in Champions League sono il Napoli, Campione d’Italia, e da questa sera anche la Lazio. I biancocelesti sono a 68 punti, mentre la Juventus è scesa al settimo posto dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta in Serie A per il caso plusvalenze.

La Roma, sempre alla 36^ giornata di campionato, ha pareggiato al fotofinish contro la Salernitana. Ai gol di Antonio Candreva e Dia, hanno risposto quelli di El Shaarawy e Matic. La squadra di José Mourinho, pareggiando, ha fatto da trampolino di lancio all’altra squadra della Capitale.

Inter, Roma e Milan ancora si giocano un posto in Champions League: l’Atalanta osserva e insedia. La posizione della Juventus

L’Inter si è arresa, complice la letale espulsione di Roberto Gagliardini, in casa del Napoli. I nerazzurri, perdendo alla 36^ giornata, hanno perso anche il secondo posto. Laddove è invece salita la Lazio di Maurizio Sarri che ha vinto dal canto suo contro l’Udinese. Il Milan e l’Atalanta hanno invece vinto rispettivamente contro Sampdoria e Verona.

Tutto è ancora da scrivere allora proprio per Inter, Milan, Roma e anche Atalanta. Mentre la Juventus è riscesa di 10 punti in classifica di Serie A, per la penalizzazione legata al caso plusvalenze, e ha perso contro l’Empoli non riuscendo a reagire. Tanto passerà perciò in questo senso negli scontri diretti di Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Entrambi si giocheranno alla prossima giornata, la 37^ e anche la penultima di questa stagione apparsa per certi versi interminabile.