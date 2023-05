Inter, Inzaghi ora merita una chance: serve un trattamento ‘alla Conte’

Saranno giorni davvero caldi per l’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro può davvero fare la storia.

Nella giornata di domani andrà in scena la finale di Coppa Italia tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina. Il club nerazzurro ha l’obiettivo di confermare la vittoria dello scorso anno e ottenere un successo molto importante; nonostante ciò quella di domani non è la sfida più importante dei nerazzurri.

Il prossimo 10 Giugno andrà in scena ad Istanbul la sfida tra l’Inter e il Manchester City di Pep Guardiola, un match a dir poco proibitivo ma che varrà la vittoria della Champions League. Nessuno lo avrebbe detto a inizio stagione, ma probabilmente non lo avrebbe detto neanche qualche mese fa. Stavolta Inzaghi ha dimostrato a tutti di essere ‘un mago di coppe’, bravo a sfruttare tutte le risorse a disposizione. E pensare che lui, a differenza di altri, non ha mai avuto un trattamento di elitè.

Solo un mese fa in tanti tra i suoi tifosi volevano la sua ‘testa’, colpevole di oltre dieci sconfitte in campionato. La realtà è però ben diversa: anche nella trasferta di Napoli l’Inter ha dimostrato di avere una rosa molto corta ed il tecnico ha fatto quel che poteva con il materiale a disposizione. Prima di lui c’era Conte, a cui comprarono Hakimi, Lukaku e tanti altri (ricordiamo anche Vidal e Sanchez). Per Inzaghi il trattamento della società è stato diverso.

Inter, Inzaghi e il mercato per il tecnico nerazzurro

Negli ultimi due anni l’Inter ha investito molto poco sul mercato, cedendo alcuni suoi calciatori e facendo acquisti certamente non di rilievo. Uno degli investimenti più onerosi è stato Joaquin Correa, pagato circa 30 milioni e arrivato come rinforzo in attacco dopo l’addio di Lukaku. Uno dei pochi acquisti richiesti da Inzaghi e uno dei calciatori per cui il tecnico viene ritenuto colpevole. In due anni invece il tecnico nerazzurro ha perso Perisic, Hakimi, Lukaku, Vidal e Sanchez, sostituiti tutti con parametri zero e giovani di belle speranze come Asllani e Bellanova.

La società ha combinato poi un grande pasticcio con il caso Skriniar, il miglior difensore dell’intera rosa. D’accordo, il calciatore avrà le sue colpe ma il club ha ceduto a zero il giocatore che ha praticamente ‘abbandonato’ la squadra a gennaio, causa un pesante infortunio. Inzaghi ha avuto il merito di rigenerare calciatori esperti come Acerbi e Darmian e trasformarli nei protagonisti del fortino nerazzurro. Nessuno se lo sarebbe aspettato, eppure Inzaghi è quasi sempre stato ritenuto come il ‘colpevole di tutti i mali’ del club nerazzurro.

Inter, ora tocca cambiare

La finale di Champions, comunque vada, deve essere il punto per cambiare le strategie del club. Stop a investimenti onerosi con calciatori avanti con l’età, e soprattutto maggiore chiarezza del club e difesa totale di Inzaghi. La società al momento non può acquistare un calciatore come Lukaku al tecnico, ma già basterebbe difenderlo a spada tratta alle prime difficoltà. Trattare Inzaghi come Conte: se per il mercato questo è quasi impossibile almeno si potrebbe trattarlo meglio dal punto di vista mediatico e difenderlo dalle critiche. Inzaghi ha fatto un grosso passo in avanti in questi mesi. Ora tocca all’Inter.