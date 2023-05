La lezione dei tifosi del Borussia Dortmund

I tifosi del Borussia Dortmund hanno dato una lezione a tutti i loro colleghi europei, nonostante lo psicodramma vissuto oggi

Nick Hornby nel suo libro ‘Febbre a 90°’ ha descritto alla perfezione cosa vuol dire essere tifoso di una squadra di calcio. La descrizione di Liverpool-Arsenal, che consegnò il titolo ai Gunners nella stagione 1988/89 è lo scenario perfetto della gioia assoluta. Poi ci sono i drammi sportivi, quelli che segnano la mente dei tifosi per una vita. Oggi è successo a quelli del Borussia Dortmund, che hanno perso la Bundesliga dopo il 2-2 contro il Mainz, nono in classifica, in favore dei rivali di sempre, quelli del Bayern Monaco vittoriosi nel finale con il Colonia 1-2.

Un finale bellissimo, 90′ che resteranno per sempre nella storia del calcio tedesco. Alla fine, il Bayern Monaco ha vinto grazie alla differenza reti. Da sottolineare la splendida prestazione di Mainz e Colonia che ha permesso di dar vita a due partite memorabili. Giocarsi il tutto per tutto fino alla fine, indipendentemente dall’avversario, è necessario per avere un campionato di alto livello. E la Bundesliga lo è, nonostante gli undici titoli consecutivi del Bayern. Il dominio, in questa stagione, poteva essere interrotto. Ma l’ennesimo suicidio del Borussia Dortmund, il secondo in poche settimane dopo l’1-1 sul campo del Bochum, ha portato a una catastrofe per i tifosi presenti al Signal Iduna Park.

A prescindere dalla prestazione della squadra di Terzic, c’è da valutare l’impatto mentale che i giocatori hanno avuto in una situazione così particolare. Tre punti per vincere il titolo in Bundesliga dopo undici anni e distruggere le ambizioni del Bayern Monaco di vincere di nuovo. Quel pallone pesava 50 kg, in 26′ il Dortmund si è ritrovato sotto di due gol senza capire cosa stesse succedendo. Un dramma che ha portato diversi tifosi alla tristezza già prima della fine della partita. La reazione avuta è stata commovente, ma anche frenetica, un misto di orgoglio e paura di raggiungere il baratro.

Il Borussia Dortmund ha perso il titolo, ma i suoi tifosi hanno vinto. Con i cori per la squadra a fine partita, mentre i giocatori erano in lacrime, hanno dimostrato di essere i migliori d’Europa. E’ stata una lezione di tifo, diretta a quelli che fischiano la propria squadra se mancano una qualificazione in Europa o perdono una finale. A Dortmund l’unione tra tifosi e squadra va ben oltre il risultato sportivo, che spesso condiziona la fede calcistica del tifoso medio che diventa sempre più consumatore e sempre meno appassionatamente ‘malato’ di pallone.

Chi ama il calcio si identifica perfettamente nel tifoso del Borussia Dortmund nella sconfitta della propria squadra. Un po’ meno nella reazione dopo il 2-2 con il Mainz, ma il video pubblicato dal BVB sui propri social potrebbe essere d’aiuto: “E noi saremo sempre il Borussia, non c’è mai, mai, un altro club…“. Non c’è bisogno di interpretazioni.