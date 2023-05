Fantacalcio, hanno il bonus in canna: da Ferguson a Colombo, puntate su di loro

Si avvicina l’ultima giornata della Serie A. Al fantacalcio puntate su questi 5 giocatori: sono delle certezze adesso.

Sono stati definiti gli orari dell’ultima giornata della Seria A. Un turno che si preannuncia fondamentale non soltanto per le squadre coinvolte nella corsa per un posto in Europa League e per evitare la retrocessione ma anche al fantacalcio. In molte leghe, infatti, il titolo non è stato ancora assegnato con il verdetto definitivo che arriverà soltanto nella serata di domenica. Ogni scelta può quindi rivelarsi decisiva: in un precedente articolo abbiamo analizzato la crisi vissuta da 5 stelle, sperando i motivi per cui è meglio lasciarli in panchina. Oggi, invece, parliamo di altrettanti giocatori tornati in rampa di lancio.

Non possiamo che partire da Lorenzo Colombo, autore della rete che ha consentito al Lecce di battere il Monza ed ottenere l’aritmetica salvezza. Per il classe 2002 si tratta del quinto centro in campionato, di certo quello più importante e contro il Bologna proverà di certo ad offrire il bis. Dopo un lungo digiuno, la punta di proprietà del Milan ha ritrovato il sorriso e prima di tornare alla corte di Pioli cercherà di regalare alla tifoseria giallorossa un’altra soddisfazione.

Proseguiamo con Pasquale Mazzocchi, risultato decisivo per la Salernitana grazie all’assist fornito nel corso della partita vinta ai danni dell’Udinese. Il laterale è tornato ad essere uno dei punti di forza della formazione allenata da Paulo Sousa, il quale lo ha schierato titolare in 5 delle ultime 6 gare disputate nel torneo. Puntate forte su di lui: contro la Salernitana già retrocessa possono arrivare ulteriori bonus.

Fantacalcio, puntate su questi 5 calciatori

Momento magico pure per Roberto Piccoli, che ha messo fine ad un lungo digiuno bucando le retroguardie della Sampdoria e della Juventus. Una bella soddisfazione per l’ex Atalanta, intenzionato a chiudere in bellezza segnando pure alla Lazio già certa della qualificazione alla Champions League. Il tecnico Paolo Zanetti lo stima e lo getterà di certo nella mischia: noi possiamo fare altrettanto.

Patrick Ciurria è rinato grazie alla gestione di Raffaele Palladino. Anonimo con Giovanni Stroppa in panchina, con l’avvento dell’ex Juventus l’esterno si è rilanciato diventando un vero e proprio distributore automatico di contributi offensivi. Per lui, fin qui, 6 gol ed altrettanti assist in 36 apparizioni. Un bilancio destinato ad aumentare: mandiamolo in campo.

Chiudiamo con Lewis Ferguson, autore di un’ottima stagione al Bologna. Lo scozzese (convocato proprio in queste ore in nazionale in vista delle sfide di qualificazione all’Europeo) ha totalizzato 31 presenze di cui 27 da titolare “condite” da 6 gol. Non male per un esordiente nel calcio italiano. Se il Bologna veleggia tranquillo verso le zone nobili della classifica, il merito è anche suo.