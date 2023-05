La giornata perfetta in casa Juve: dal patteggiamento alla Borsa, Elkann sorride

La Juventus vive la prima giornata positiva dopo diverso tempo. I bianconeri possono finalmente tornare a respirare.

Il 2023 è stato un anno davvero durissimo per la Juve e per i suoi tifosi. La squadra di Allegri ha, per il suo secondo anno consecutivo, finito a zero titoli, ma questa è solo una delle pesanti batoste di questi tempi.

La stagione bianconera è stata condizionata dalle scelte della Giustizia sportiva e dei processi che i bianconeri hanno più volte affrontato. In questa stagione la squadra torinese ha dovuto fare i conti con la questione plusvalenze, una situazione che ha senza dubbio condizionato la storia del campionato.

I bianconeri hanno prima ricevuto una sentenza di 15 punti di penalizzazione e poi gli è stata ritolta. Negli ultimi giorni la Juve ha ricevuto poi la penalizzazione di 10 punti e il club ha subito due pesanti sconfitte contro Empoli e Milan. Ora, 30 Maggio 2023, la Juve ha vissuto probabilmente il primo giorno positivo di quest’annata. E’ arrivata in queste ore la sentenza ufficiale sulla manovra stipendi del club bianconero, sentenza arrivata dopo che la società ha deciso di optare per il patteggiamento. I tifosi bianconeri possono finalmente esultare.

Juve, ottime notizie per Elkann

718 mila euro di ammenda: è questa la sentenza che il Tribunale federale nazionale, con il consenso della Federcalcio, ha dato alla Juve per la manovra stipendi. Poteva andare molto peggio, ma anche grazie al patteggiamento le cose sono andate per il meglio. Qualcuno parlava di Serie B, qualcun altro di penalizzazione e niente Europa, e invece nulla di tutto questo. La Juve finalmente ha finito di temere le penalizzazioni sportive e può tornare a pensare al futuro con serenità.

I bianconeri con una vittoria potrebbero terminare la stagione in Europa, al netto di eventuali decisioni dalla Uefa. Una giornata molto importante e anche la quotazione della Juventus in borsa è schizzata alle stelle. Il club bianconero, in questo momento, vola! Oltre il 7 % prima della chiusura, finalmente anche gli azionisti Juve possono rasserenarsi dopo il crollo totale degli ultimi mesi.

Una sentenza che rasserena tutti, soprattutto in vista della prossima stagione. Quest’annata è ormai andata (nel peggiore dei modi), la Juve può pensare con tranquillità al futuro, senza il rischio di possibili penalità per il prossimo anno. La stagione 2022/2023 della Juve è stata terribile, ma ora la società può lavorare con maggiore serenità. Ora testa all’ultimo match di campionato e poi Elkann potrà pianificare. Si dovrà decidere il futuro di Allegri, la nuova dirigenza e altre questioni inerenti al mercato. Intanto i processi ormai sono conclusi, oggi è ‘nu iuorno buono’ per la Juve.