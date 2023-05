Napoli, sfogo social di Kim: “Qualcuno si spaccia per il mio agente”

In queste settimane di festa per la vittoria dello Scudetto, in casa Napoli bisogna registrare un duro sfogo sui social da parte di Kim Min-Jae.

Dopo aver vinto contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli ha pareggiato contro il Bologna, dicendo così addio all’obiettivo di superare il record di 91 punti fatto da Maurizio Sarri nella stagione 2017/18. Gli azzurri sono attesi ora dalla festa scudetto di domenica, anche se in questi giorni l’attenzione di tutti è rivolta verso il futuro di tanti protagonisti della vittoria dello Scudetto.

Luciano Spalletti, come annunciato sia da Aurelio De Laurentiis che dallo stesso tecnico toscano, lascerà il Napoli a fine stagione, ma non sarà il solo. Anche Cristiano Giuntoli, infati, sembra essere sempre più lontano dal team partenopeo. Il direttore sportivo dello Scudetto, di fatto, è il primo obiettivo della ‘nuova Juventus’.

Tuttavia, Aurelio De Laurentiis, almeno per il momento, sta cercando di bloccare questo passaggio del suo dirigente alla ‘Vecchia Signora’. Ma ci sono tante indiscrezioni di mercato anche su diversi calciatori azzurri: da Victor Osimhen, passando per Piotr Zielinski e Hirving Lozano, a Kim Min-Jae. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un annuncio abbastanza ‘curioso’ sui social .

Napoli, la denuncia di Kim su Instagram: “Qualcuno si presenta come se fosse il mio agente”

Il difensore centrale coreano, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale di Instagram, ha infatti avvisato che qualcuno starebbe fingendo di essere il suo agente. Questa persona sta incontrando i calciatori, presentandosi come agente del calciatore. Il giocatore del Napoli ha poi avvisato i suoi colleghi più giovani, intimandogli sia di fare attenzione che inviare un’email ad un contatto che ha girato.

Al netto di questa ‘denuncia social’, su Kim Min-Jae bisogna registrare gli interessamenti di tante big europee, anche perché nel suo contratto con il Napoli è presente una clausola rescissoria ( valida dal 1 al 15 luglio) di circa 60 milioni di euro. Tra le squadre più forti sul difensore centrale, autore di una stagione quasi perfetta con la maglia azzurra, bisogna inserire sicuramente il Manchester United di Erik ten Hag.

Se per Kim è molto forte l’interesse dei ‘Red Devils’, per Victor Osimhen ci sono, oltre al Manchester-United, anche squadre come PSG, Bayern Monaco e Chelsea. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis per cedere il centravanti nigeriano chiede una cifra importante anche per le big europee, ovvero ben 150 milioni di euro.