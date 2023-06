Calciomercato Milan, scelto l’erede di Ibrahimovic: arriva la conferma

Il calciomercato del Milan partirà dall’affondo totale su un nuovo centravanti. L’addio ormai certo di Ibrahimovic spingere il club rossonero a valutare nuove strategie in vista dell’imminente futuro

Chi sarà l‘erede di Ibrahimovic in vista della prossima stagione. Salvo clamorosi colpi di scena, l’attaccante svedese non rinnoverà il suo contratto con il Milan e lascerà i rossoneri al termine della stagione. Ibra potrebbe strizzare l’occhio al Monza, anche se attualmente non esistono conferme totali e ufficiali, ma solo semplici suggestioni.

Il Milan avrebbe già individuato in Arnautovic il giusto sostituto dell’ex PSG. L’attuale centravanti del Bologna potrebbe dire sì alla corte rossonera e trasferirsi a Milano in vista del prossimo campionato. Trattativa ai nastri di partenza, ma l’attaccante austriaco potrebbe rappresentare il giusto profilo, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista caratteriale e della personalità.

Su Arnautovic resta forte anche l’interesse della Juventus, anche se il club bianconero potrebbe dirottare le sue attenzioni altrove qualora Allegri dovesse dire addio alla panchina juventina. L’arrivo di Arnautovic al Milan, inoltre, non chiuderebbe le porte all’arrivo di un altro centravanti, giovane e dai margini di crescita in chiave futura.

Calciomercato Milan, Arnautovic e Scamacca per l’attacco?

Come detto, Arnautovic potrebbe rappresentare l’erede di Ibrahimovic, ma attenzione anche al nome di Scamacca. Il centravanti del West Ham piace particolarmente alla dirigenza rossonera, ma il suo acquisto dipenderà dai possibili addii di Rebic e Origi. L’ex Sassuolo, attualmente in forza al West Ham, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Arnautovic più Scamacca: questa la potenziale idea del Milan per il prossimo campionato. Come evidenziato da Alfredo Pedullà sui canali di Sportitalia, i rossoneri potrebbero restare alla finestra anche per l’affare Zaniolo. L’esterno offensivo del Galatasaray potrebbe aprire al ritorno in Italia dopo soli 6 mesi trascorsi in Turchia. L’ex Roma potrebbe vestire rossonero di fronte a un’offerta da circa a 28-30 miliioni di euro. Più defilata la candidatura di Orsolini, quest’ultimo inseguito anche da Lazio e Fiorentina.