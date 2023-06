Fantacalcio, i cinque flop della stagione: Abraham e non solo, numeri horror

Il campionato è quasi giunto al termine ma il tempo dei bilanci è iniziato: 5 top sono diventati dei flop in questa stagione.

Il campionato sta ormai per volgere al termine e nel week-end verranno emessi i verdetti ancora mancanti. Resta da vedere, ad esempio, chi riuscirà a strappare il pass per la prossima edizione dell’Europa League (in corsa Atalanta, Roma e Juventus) e ad evitare, tra Spezia e Verona, la retrocessione in B. Le partite andate già in scena, in ogni caso, consentono di fare un bilancio complessivo sulle prestazioni dei calciatori e certificare lo status di “flop” al fantacalcio di 5 top che, nella scorsa stagione, avevano avuto un ruolo di primo piano nelle rispettive squadre. Giocatori in crisi da lasciare in panchina nella 38esima giornata.

Partiamo da Davide Faraoni, che aveva terminato il campionato 2021/22 con 4 reti e 6 assist. Quest’anno, invece, l’esterno non è andato oltre quota un gol e 3 passaggi vincenti. Prima era un titolare inamovibile, ora rappresenta una riserva. Le ultime due gare della Serie A le ha vissute inizialmente dalla panchina, entrando soltanto nella ripresa. Poche prestazioni sufficienti e tanti malus (7 ammonizioni). Non dategli fiducia.

Proseguiamo con Tammy Abraham per il quale, di recente, si è iniziato a parlare di un possibile addio alla Roma. Il motivo è da ricercare nel fatto che l’inglese, dopo un buon primo anno in Italia, ha fatto fatica a confermarsi ad alti livelli. Per lui appena 8 gol e tante prove incolori, compresa quella offerta ieri nella finale di Europa League persa per mano del Siviglia. I giallorossi hanno fissato il prezzo a 45 milioni e sono pronti a voltare pagina. Meglio puntare su altri giocatori.

Fantacalcio, da top a flop: la strana parabola di 5 big

Negativi pure i numeri di Dusan Vlahovic, andato a segno 10 volte in 27 partite. Non proprio il bottino atteso dalla Juventus e da Massimiliano Allegri, legato al serbo da un rapporto non del tutto positivo. Alcuni problemi fisici, compresa una fastidiosa pubalgia, lo hanno frenato ma anche quando è andato in campo raramente l’ex Fiorentina è riuscito ad incantare. Costanti delusioni che potrebbero addirittura portare ad un divorzio in estate.

Andrea Pinamonti, dal canto suo, nella scorsa stagione aveva letteralmente trascinato l’Empoli verso la salvezza mettendo a referto 13 gol. La sua successiva avventura al Sassuolo, però, non ha gli ha regalato le soddisfazioni sperate: solo 5 gol, nonostante lo stile di gioco offensivo praticato dalla squadra di Alessio Dionisi. Pochi bonus e diversi malus (3 ammonizioni ed un’espulsione): meglio fare a meno di lui.

Chiudiamo con Abdelhamid Sabiri, su cui in tanti avevano puntato nel corso dell’asta estiva. L’avvio era stato incoraggiante, con il gol siglato il 17 settembre allo Spezia. Da quel momento in poi è progressivamente sparito dai radar, anche a causa di alcuni contrasti con la Sampdoria. In estate passerà alla Fiorentina, mettendosi alle spalle la deludente avventura in maglia blucerchiata.