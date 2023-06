Spagna, Grimaldo è l’arma contro l’Italia: De La Fuente pronto a lanciarlo

Il calciatore spagnolo è sempre più vicino al debutto in Nazionale. L’ultimo segnale sull’avversario lascia pochi dubbi.

Mancano pochi giorni e la stagione calcistica giungerà al termine. I campionati di tutta Europa sono vicini alla conclusione e attendiamo solo la finale delle principali competizioni europee.

Il calcio però non si ferma e c’è grande attesa per le Final Four di Nations League, competizione per nazionale in voga da qualche anno. Il prossimo 15 Giugno ci sarà il match tra l’Italia di Roberto Mancini e la Spagna, semifinale della competizione. Ad ore il ct De La Fuente rilascerà la lista dei convocati per questo delicato match. Sia Italia che Spagna vengono da un momento complicato e potrebbero usare questo torneo per rilanciarsi.

Una delle possibili sorprese di De La Fuente potrebbe essere il laterale mancino Alejandro Grimaldo. Il calciatore ha disputato una grande stagione con la maglia del Benfica, club con il quale pochi giorni fa ha vinto ufficialmente il titolo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e in tanti hanno notato i suoi grandi numeri. Dopo settimane di rumors il calciatore inoltre ha firmato un contratto (valido dal prossimo 30 Giugno) con la maglia del Bayer Leverkusen, suo nuovo club. Ora però c’è il sogno Nazionale.

Spagna, Grimaldo verso la convocazione

Nell’ultima giornata di campionato il terzino Alejandro Baldè si è infortunato. Il calciatore del Barcellona non dovrebbe quindi essere a disposizione per la Nations League e tutto questo potrebbe aprire (ancora di più) le porte a Grimaldo. D’altronde i numeri del laterale sono davvero ottimi, e parlano chiaro. Nell’ultima stagione Grimaldo ha totalizzato 5 gol e 11 assist, numeri che lo caratterizzano come il miglior difensore in chiave bonus di tutto il campionato. Primo per gol, secondo per assist, e soprattutto grandi qualità sia nella fase offensiva che in quella difensiva.

Ora Grimaldo ripartirà dal Bayer del suo connazionale Xabi Alonso, una sfida piuttosto intrigante e che incuriosisce gli addetti ai lavori. Grimaldo ha già militato in tutte le giovanili iberiche, ma ora, a 27 anni, ha trovato la maturità giusta per compiere il salto di qualità definitivo. La Spagna è pronta per la sfida con l’Italia e Grimaldo potrebbe rivelarsi una tagliente arma in più.