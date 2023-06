“Domani non ci sarà”, Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese

Domani la Juventus affronterà l’Udinese nell’ultima partita di campionato. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa.

La stagione della Juventus è stata estremamente complicata. Un’annata costantemente scossa dagli eventi giudiziari che hanno coinvolto i bianconeri. Prima quindici punti di penalizzazione, poi restituiti. Poi altri dieci, definitivi questa volta dopo il d’atteggiamento della Juventus che dovrà pagare una muta di 718mila euro.

Massimiliano Allegri si è così ritrovato a dover tenere le redini di una squadra che viaggiava senza freni verso il declino. Il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese, dove ha fatto un bilancio della stagione.

“Rivedere i propri errori fa parte del mestiere. Quest’anno è stato terribile a livello calcistico, usciremo tutti migliori dopo questa stagione. Esistono momenti negativi e positivi, questo deve servirci per rafforzare il nostro equilibrio”, ha commentato. Allegri ha poi detto che, ripensando ai due anni trascorsi alla Juventus, sapeva che sarebbero stati complicati perchè la Juve era in ricostruzione. “L’anno prossimo sarà particolare perchè bisognerà capire cosa potremo giocare”, ha continuato.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese, l’ultimo della stagione. Il tecnico bianconero ha commentato la stagione appena trascorsa e poi ha analizzato la partita di domani.

“I ragazzi si sono allenati bene. Dobbiamo pensare a chiudere bene la stagione visto che veniamo da due sconfitte. Non dipende da noi ma domani potremo centrare l’Europa League“, ha commentato Allegri, che ha continuato dicendo ce si aspetta una reazione dalla squadra, che anche con Empoli e Milan aveva avuto il giusto atteggiamento.

Allegri ha concluso parlando della formazione di domani, in particolare di Dusan Vlahovic, coinvolto anche in alcune voci di mercato.

“La società si occupa del mercato, non io. Vlahovic non si allena da una settimana e domani non ci sarà. Sono assenti anche Bremer, Pogba, De Sciglio e Fagioli”, ha commentato. Infine Allegri ha difeso Vlahovic, al centro di critiche tra la stagione passata e le voci di mercato. Il tecnico toscano ha dichiarato che, nonostante gli infortuni e le difficoltà, ha segnato 10 gol in stagione. “Dusan è un giocatore importante e farà una carriera importante”, ha concluso Allegri.