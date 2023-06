Da Giuntoli a Tare, passando per Accardi: ecco il valzer dei direttori sportivi

L’addio al Milan del duo Maldini-Massara, i saluti di Tare dopo 18 anni di Lazio, Giuntoli tra Napoli e Juventus. Ecco la situazione.

Il campionato di Serie A è finito solo da poche ore. Anzi, in realtà non è ancora finito perché, per il momento, sono solo 18 le squadre sicure di presentarsi al via della prossima stagione. Manca ancora l’ultima retrocessa, che uscirà fuori dallo spareggio tra Spezia ed Hellas Verona, e l’ultima neopromossa che invece verrà decisa dalla finale play-off tra Bari e Cagliari.

Mentre si delinea la griglia di partenza della prossima Serie A, il mercato inizia a muoversi. Quello che coinvolge i calciatori, quello che coinvolge gli allenatori e quello che coinvolge anche i dirigenti. Già perché la stagione che verrà si preannuncia molto ricca dal punto di vista dirigenziale. Sono infatti molti di direttori sportivi che cambieranno squadra. Logicamente, visto che il direttore sportivo è una figura propedeutica al mercato, ciò dovrà avvenire in tempi anche relativamente brevi. Pena, attardarsi troppo sul mercato e perdere le prime occasioni.

Il terremoto di queste ore in casa Milan libera il duo Maldini-Massara. La proprietà made in USA capeggiata da Gerry Cardinale è intenzionata a portare il ‘Moneyball’ anche in Italia. Nella MLB, la lega di baseball degli USA, ha funzionato, nel calcio vedremo. I rossoneri quindi probabilmente punteranno a soluzioni interne, dando maggiore centralità all’area scouting. Ma non è solo il Milan che si appresta a vivere grandi cambiamenti.

Giuntoli, Tare, Napoli e Juve: quanti possibili intrecci!

Il dirigente del momento è certamente Cristiano Giuntoli. Una grossa fetta dello Scudetto del Napoli è merito suo, del direttore sportivo in grado di ricostruire la squadra questa estate e consegnarla al tecnico Spalletti per la grande cavalcata. Non è un mistero che interessi molto ad una Juventus ansiosa di ricostruire dopo un’annata decisamente no sotto diversi punti di vista, societario compreso.

La Juventus attende che Giuntoli si liberi, ma nel frattempo promuove Manna dalla Next Gen. Lo stesso Manna che però sarebbe pronto, stando a quanto rivela Tuttosport, a ricostruire la nuova Samp di Randrizzani (il quale, sempre secondo il quotidiano sportivo, è molto in contatto con Paratici). In tutto ciò Massara è come detto attualmente libero e non è escluso che possa maturare anche un pensiero su di lui.

Ma se va via Giuntoli chi arriva a Napoli? Il nome caldo è sempre quello di Accardi dell’Empoli, ma occhio anche alla “soluzione interna” Polito dal Bari. Conosce la famiglia De Laurentiis e la famiglia De Laurentiis sa come lavora. C’è però sullo sfondo anche Igli Tare. Dopo 18 anni lui e la Lazio si sono detti addio. Tare è molto stimato, i risultati alla Lazio parlano per lui, e non è escluso che De Laurentiis possa pensare all’ex attaccante albanese come soluzione per il post Giuntoli. Ipotesi suggestiva, rilanciata da FanPage, quella di un Benitez che tornerebbe a Napoli con ruolo di raccordo tra campo e dirigenza, naturalmente con voce in capitolo anche sul mercato. Una sorta di direttore sportivo ibrido con Italiano a gestire la parte tecnica.