Italiano avvisa De Laurentiis: “Parlerò con Commisso, non c’è nessun problema”

Dopo la finale di Conference League persa dalla sua Fiorentina contro il West Ham, Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro.

Dopo la sconfitta di una settimana fa della Roma di José Mourinho contro il Siviglia in Europa League, anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano questa sera ha dovuto vedere il proprio avversario alzare la coppa. I viola, infatti, hanno perso l’atto finale della Conference League contro il West Ham di David Moyes.

Il club inglese, di fatto, ha vinto la finale della terza competizione europea con il risultato finale di 1-2. Tra le fila della Fiorentina c’è tantissima amarezza, visto che ha subito il gol decisivo di Jarrod Bowen esattamente al 90’. La squadra di Vincenzo Italiano ha fatto la gara, ma è passata in svantaggio al 62’ con il rigore realizzato (concesso per un fallo di mano di Cristiano Biraghi) da Said Benrahma.

Tuttavia, la ‘Viola’ non si è persa d’animo del gol subito dagli undici metri, considerando che ha pareggiato cinque minuti dopo con la bella rete realizzata da Giacomo Bonaventura. Dopo il dell’ex Milan, la Fiorentina ha avuto una grande occasione con Rolando Mandragora che, però, ha mandato a lato da ottima posizione. Una volta archiviata questa stagione, la luce dei riflettori in casa toscana sarà tutta rivolta per conoscere il destino di Vincenzo Italiano.

Fiorentina, Italiano dopo la finale persa con il West Ham: “Futuro? Parlerò con Commisso”

Proprio il tecnico della squadra gigliata, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti sul suo futuro ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il presidente è stato chiaro, dovevamo prima finire queste due finali. Com’è successo l’anno scorso, ci incontreremo e parleremo del futuro. Non c’è altro da aggiungere. Parlerò con Commisso. Quindi resto? (ci pensa, ndr) Nessun problema”.

Nei prossimi giorni, quindi, sapremo dove allenerà Vincenzo Italiano, seguito con molta attenzione dal Napoli. Aurelio De Laurentiis, dopo l’addio di Luciano Spalletti, ha infatti messo nel proprio mirino il tecnico dei viola.

Lo stesso patron partenopeo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, ha parlato dell’attuale allenatore del team toscano: “Italiano? E’ un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la Fiorentina. Non credo sia corretto disturbare gli equilibri di un club amico. Se poi lui dovesse decidere di rompere, allora potremmo anche prenderlo in considerazione”.