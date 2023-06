Odi et amo, Vincenzo Italiano divide i tifosi del Napoli: sarà la scelta giusta?

Vincenzo Italiano potrebbe essere il prossimo tecnico del Napoli, ma cosa ne pensano i tifosi azzurri?

Dopo le due finali perse, quella di Coppa Italia contro l’Inter e quella di Conference League contro il West Ham, la Fiorentina rischia di perdere anche l’allenatore.

I viola hanno perso la finale di Conference League, ieri sera, in un match che lasciato rammarico e polemiche ai tifosi fiorentini. Polemiche legate alla gestione arbitrale, clamoroso e vergognoso l’episodio che ha visto il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi colpito da diversi oggetti lanciati dai tifosi avversari. Uno di questi, tra l’altro, gli ha anche procurato una ferita alla testa che, senza dubbio, gli ha condizionato il resto del match.

Il rammarico è legato alle modalità con le quali è arrivata la sconfitta, subita al 90′ con un gol di Bowen che ha approfittato di un erroraccio difensivo della Fiorentina. Tanta l’amarezza nei tifosi viola, che vedono così sfumare la seconda opportunità della stagione dopo la finale di Coppa Italia, anch’essa persa.

Vincenzo Italiano, che ne pensano i tifosi del Napoli? Opinioni contrastanti

La Fiorentina deve adesso fronteggiare un altro problema, il potenziale addio di Vincenzo Italiano. Il tecnico è fortemente associato al Napoli, in cerca di un allenatore per sostituire l’uscente Luciano Spalletti.

Le prime indiscrezioni parlano di un Aurelio De Laurentiis già in contatto con Rocco Commisso per portare Italiano a Napoli, con il patron della Fiorentina che avrebbe già adocchiato in Alberto Aquilani il possibile sostituto. Ma che ne pensano i tifosi napoletani di Vincenzo Italiano?

Tante le opinioni discordanti in merito. Ci sono i tifosi che non approvano la scelta e che punterebbero su un allenatore blasonato, “degno” della panchina azzurra campione d’Italia. Dall’altro lato, tuttavia, c’è a chi piace l’idea di De Laurentiis di inserire nel progetto un allenatore giovane con idee innovative. Certo, la partita di ieri sera ha fatto storcere un po’ il naso a molto tifosi. Le due reti subite dalla Fiorentina nel match di ieri sera preoccupano tifosi del Napoli che, complice anche l’imminente partenza di Kim, temono di non avere più garanzie difensive.

Italiano, per il momento, non ha la piena fiducia del popolo partenopeo che, tuttavia, non aveva dato fiducia nemmeno a Luciano Spalletti quando arrivò a Napoli. Solo il tempo potrà dirci se, ammesso che arriverà, Vincenzo Italiano sarà stata una scelta giusta. Nel frattempo, non resta che attendere gli sviluppi che sicuramente arriveranno nelle prossime settimane.