Italiano resta alla Fiorentina, accordo trovato: tifosi del Napoli spiazzati

Accordo trovato tra il tecnico ed il presidente della Fiorentina, si proseguirà per un altro anno.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha deciso di lasciare la panchina azzurra dopo un’annata straordinaria conclusasi con la vittoria dello scudetto. Un trionfo spettacolare che ha convinto Spalletti a lasciare da vincente e a prendersi un anno di pausa, come da contratto con il Napoli, per non “tradire” i tanto amati tifosi azzurri.

Decine i nomi, circolati negli ultimi giorni, dell’eventuale sostituto di Spalletti. Tra tutti i nomi ne spiccava uno, quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina sembrava vicinissimo al Napoli, soprattutto dopo una stagione nella quale ha perso la finale di Conference League contro il West Ham, la finale di Coppa Italia contro l’Inter e dopo aver sfiorato la qualificazione ad un posto europeo per la prossima stagione.

Si parlava già di un incontro con la dirigenza viola per comunicare la sua scelta, con Rocco Commisso che aveva già addirittura selezionato Alberto Aquilani come sostituto. L’incontro ci sarebbe stato, però, oggi, ma l’esito è totalmente inaspettato.

Commisso-Italiano, accordo trovato: il tecnico resta alla Fiorentina

Vincenzo Italiano è stato, negli ultimi giorni, il nome più caldo per la panchina del Napoli. Sostituire Luciano Spalletti dopo il trionfo di quest’anno non è facile, e sembrava che Aurelio De Laurentiis avesse scelto lui per affidare la squadra ad un tecnico giovane e con idee nuove. Un tecnico emergente che avrebbe potuto proseguire con il progetto del Napoli.

L’incontro di oggi, riportato da Repubblica, rivela però un esito inaspettato. Come riportato dal quotidiano, Vincenzo Italiano e Rocco Commisso hanno deciso di proseguire insieme e di onorare il contratto del tecnico, in scadenza nel 2024 e con opzione per il 2025

Fumata bianca, dunque, nel pranzo sereno e costruttivo avvenuto tra l’allenatore ed il presidente della Fiorentina, che ha comunicato una conferenza stampa per domani alle ore 11 nella quale, presumibilmente, annuncerà la conferma di Vincenzo Italiano.

Una notizia che spiazza i tifosi del Napoli, che perdono il principale indiziato alla panchina azzurra. Restano adesso in cima alla lista, almeno secondo le ultime indiscrezioni, Rudy Garcia e Christophe Galtier, uscente dalla panchina del Paris Saint Germain. Attenzione alle prossime settimane, perchè il Napoli non può perdere troppo tempo in vista della prossima stagione e il mercato si muove velocemente.