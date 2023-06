Spezia-Verona, sfida salvezza: chi rimarrà in Serie A?

Sfida importantissima per la permanenza in Serie A di Spezia e Verona, stasera alle 20.45 la sfida al Mapei Stadium.

Notte decisiva quella di stasera con lo spareggio salvezza. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia Spezia e Verona si affronteranno stasera alle 20.45 nello spareggio che assegnerà la permanenza in Serie A per la prossima stagione e decreterà l’ultima squadra, dopo Cremonese e Sampdoria, che scende nel campionato cadetto. Lo spareggio per la serie A non si disputava dal 2005, quando il Parma vinse contro il Bologna.

31 i punti in classifica per entrambe le squadre. Un equilibrio totale, 31 gol fatti e solo tre gol subiti di differenza tra le due compagini (62 lo Spezia e 59 il Verona), per un match che si prospetta molto interessante. È la seconda volta nella storia del Verona che gli scaligeri devono affrontare lo spareggi per rimanere in Serie A. La prima volta era stata nella stagione 2000/01, quando il Verona conquisto la salvezza ai danni della Reggina, sconfitta 1-0 all’andata e 2-1 al ritorno.

Un match importante che vede sfidarsi due squadre molto simili tra loro nell’annata appena trascorsa. Lo Spezia arriva con 6 vittorie, 13 pareggi e 19 sconfitte, due allenatori (Gotti e Semplici) e il minor numero di reti mai segnate nella storia del club in Serie A.

Il Verona, invece, arriva al match di stasera con 7 vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte. Solo tre volte nella storia del club, nell’era dei tre punti gli scaligeri avevano conquistato così pochi punti in classifica: 27 nel 1996/97, 28 nel 2015/16 e 25 nel 2017/18.

Spezia-Verona: le probabili formazioni dello spareggio per la salvezza

Spezia e Verona si affronteranno nello spareggio salvezza, ma attenzione agli indisponibili. Le assenze di Amian, Gyasi, Maldini, Bastoni e Caldara mettono lo Spezia in difficoltà. Il Verona, invece, potrà puntare su Simone Verdi e Djuric.

Ecco le probabili formazioni di stasera:

SPEZIA: Dragowski, Ampadu, Wisniewski, Nikolau, Ferrer, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca, Verde, Nzola.

VERONA: Montipò, Magnani, Hien, Cabal, Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli, Verdi, Ngonge, Djuric.

Attenzione al ballottaggio tra Verde e Shomurodov nello Spezia, Probabile spazio a Ferrer sulla fascia. Infine Skdal dovrebbe essere preferito a Zurkowski. Si va, invece, verso la titolarità di Djuric, preferito a Gaich. Attenzione a Lazovic, eventualmente al posto di Faraoni e Depaoli sulle fasce.

Una sfida importantissima, che decreterà il futuro della prossima Serie A e della prossima Serie B.