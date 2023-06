Milinkovic-Savic, tra la Lazio e la Juventus spunta l’Inter: l’indiscrezione

Il futuro di Milinkovic-Savic è sempre più incerto: la Lazio lo vorrebbe trattenere, la Juventus conquistare ma ora spunta che l’interesse dell’Inter. L’indiscrezione.

In questa storia di mercato sono doversi i personaggi coinvolti. Il protagonista è Milinkovic-Savic, che piace decisamente a molti. Il giocatore è prossimo alla scadenza con la Lazio. Questa è fissata infatti al 30 giugno 2024, ma il club biancoceleste non vorrebbe perderlo a parametro zero. Motivo per cui gli ha proposto un’offerta di rinnovo che però il centrocampista non ha (per il momento) accettato. In tutto questo c’è la Juventus che sogna di averlo in squadra da tempo. Ma adesso è spuntato anche l’interesse dell’Inter. L’indiscrezione.

Da un lato c’è, quindi, la Lazio di Claudio Lotito che non vorrebbe perdere Milinkovic-Savic. Ma la consapevolezza è quella che nulla è certo e perciò il fattore principale è quello di non perderlo a parametro zero. La valutazione del suo cartellino è di 40 milioni di euro e tanto si capirà in questa sessione di mercato estiva che sta arrivando.

Dall’altro ci sono diverse altre società parecchio interessate al centrocampista serbo. Prima tra tutte la Juventus a cui il giocatore piace parecchio. Poi c’è il Milan a cui potrebbe fare parecchio comodo. Ma entrambi i club devono fare i conti con i soldi a disposizione. È in tutta questa cornice allora che spunta anche l’Inter.

Milinkovic-Savic, spunta l’interesse dell’Inter: si pensa anche a una contropartita per abbassare il costo del cartellino

Come detto, quindi, la Lazio valuta Sergej Milinkovic-Savic 40 milioni di euro. I biancocelesti puntano in alto per guadagnarci, in caso di cessione, il più possibile. Oltre a quelle della Premier League, tra quelle in Serie A interessate spunta anche l’Inter. Come riferito da ‘Radio Radio’. Milinkovic-Savic ritroverebbe innanzitutto Simone Inzaghi, con cui ha avuto sempre un grande feeling. Ma i nerazzurri starebbero pensando alla contropartita giusta per far abbassare il prezzo.

Il nome che potrebbe sbloccare l’affare è quello di Robin Gosens, esterno sinistro che farebbe comodo alla Lazio. E che appunto permetterebbero un’operazione ed economica più ‘leggera’ a livello economico. Al momento si tratta di un’idea, ma l’intenzione è quella di far decollare il tutto con il mercato estivo.