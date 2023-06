Inter, le ultime novità sul mercato: cinque big sotto la luce dei riflettori

L’Inter è uscita a testa alta contro un Manchester City che non era certamente facile da affrontare. Dopo la Champions League, le novità di calciomercato.

L’Inter se l’è vista in finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Una gara certamente non semplice ma che ha dato comunque filo da torcere alla squadra stra-favorita come vincitrice della competizione. Ora, dopo aver giocato a testa alta e aver quasi sfiorato l’impresa, il club nerazzurro si prepara a compiere diverse operazioni sul mercato. Le novità.

L’Inter, grazie al percorso in Champions League fatto in questa stagione che l’ha portata fino in finale e alla qualifica alla prossima stagione, ha ottenuto sostanziosi introiti economici. In questo senso si può evitare il sacrificio di un big con il mercato in uscita per far quadrare i conti.

Sia Denzel Dumfries che André Onana hanno fatto sapere, al termine della finale di ieri, che non intendono lasciare l’Inter e che si rimettono alle decisioni del club. Discorso più complicato per Romelu Lukaku legato al Chelsea. Edin Dzeko è in bilico perché in scadenza. E Joaquin Correa è un caso ancora tutto da valutare.

Calciomercato Inter, i big che sono sotto la luce dei riflettori: il punto della situazione

L’Inter, dopo una stagione lunghissima e fatta di 57 partite ufficiali tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, può adesso staccare momentaneamente la presa. E godersi i trofei vinti prima di ripartire. Il lavoro di Marotta e Ausilio, con tutte le valutazioni della società, sarà però fondamentale.

Il calciomercato estivo si avvicina a grandi falcate. E anche grazie al percorso svolto in Champions League diversi big sono finiti sotto la luce dei riflettori. Denzel Dumfries non dovrebbe partire, salvo offerte importanti. Edin Dzeko è ancora incerto sul rinnovo per il contratto che scade alla fine di questo mese. Discorso a sé per Romelu Lukaku, che è di proprietà del Chelsea e per cui si dovrebbe concordare un nuovo prestito ma ad un ingaggio minore.

Lo stesso Chelsea, tuttavia, ha messo anche gli occhi su André Onana che in diverse occasioni, compresa la finale di Champions League, si è messo in mostra in questa stagione. Il portiere vorrebbe restare nella squadra di Simone Inzaghi ma, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, i Blues vorrebbero proporre un affare che coinvolgerebbe Lukaku e anche Loftus Cheek. Infine c’è Joaquin Correa che, in caso di offerta, lascerebbe e direbbe addio.