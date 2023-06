Evan N’Dicka è il difensore che aspettava la Roma

Il percorso di crescita di Evan N’Dicka è stato impressionante e adesso la Roma è pronto a godersi le sue prestazioni

La Roma non può spendere tanti soldi sul mercato e infatti Tiago Pinto spesso punta su calciatori in prestito o in scadenza di contratto. Uno di questi è Evan N’Dicka, difensore centrale che lascerà ufficialmente l’Eintracht Francoforte il prossimo 30 giugno. Firmerà un contratto di cinque anni con il club giallorosso per circa 4 milioni di euro a stagione. Ha un grande fisico a discapito di una velocità che non è eccelsa nei primi metri, com’è normale che sia. Tra i suoi pregi rientra quello di difendere nell’uno contro uno, anche se in campo aperto può andare in difficoltà.

L’occhio lungo dell’Eintracht lo ha scovato in Ligue 2, quando vestiva la maglia dell’Auxerre che lo ha poi venduto per 5,5 milioni di euro a nemmeno 19 anni compiuti. In Germania è stato buttato subito nella mischia, senza attendere grossi periodi di ambientamento. E si è preso subito il posto da titolare, come centrale di sinistra prima in una difesa a quattro e poi a tre. I successi con l’Eintracht non sono tardati ad arrivare, prima a livello individuale e poi di squadra. Non bisogna abusare della parola predestinato, ma si può tranquillamente dire che le qualità di N’Dicka oggi sono evidenti e per il club tedesco lo sono state fin da subito.

Hutter e Glasner lo hanno sempre stimato, non solo a livello tecnico. Di lui hanno apprezzato l’evoluzione tecnica che ha avuto nel corso degli anni e gli ha permesso di imporsi sempre di più come una colonna portante dell’Eintracht. Il difensore francese è alto oltre 190cm ed è molto forte nel gioco aereo, infatti ogni anno regala qualche gol che non fa mai male alla propria squadra. Una qualità che la Roma potrà sfruttare a partire dalla prossima stagione, con José Mourinho molto attento a queste situazioni che spesso hanno portato punti preziosi ai giallorossi.

N’Dicka, in sostanza, è un ottimo difensore che compirà 24 anni il prossimo 20 agosto. E’ arrivato a parametro zero, ha ancora ampi margini di crescita e, se la Roma lo riterrà opportuno, potrà essere una grande fonte di guadagno in futuro. Per lui si è mosso anche il Milan, arrivato però in ritardo sul giocatore che aveva già dato la propria parola a Tiago Pinto e Mourinho. I successi con l’Eintracht sono sotto gli occhi di tutti, ha vinto da protagonista un’Europa League e giocato una finale di DFB Pokal e di Supercoppa UEFA.

L’augurio dei tifosi della Roma e di Mourinho è che in giallorosso, N’Dicka possa festeggiare altre vittorie. Ciò che gli manca al momento è la Nazionale francese, con Deschamps che non lo ha ancora convocato vista la tanta concorrenza nel suo ruolo. La sensazione è che è il difensore che stava aspettando la Roma per alzare il livello della rosa. Mou dopo la finale aveva detto che la squadra non era pronta per affrontare il doppio impegno. Con N’Dicka può esserlo un po’ di più.