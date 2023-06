PSG, clamoroso Mbappé: la storia si ripete, ma stavolta non ha dubbi

Il Paris Saint-Germain, dopo una stagione deludente e l’addio di diversi big, si ritrova a dover affrontare anche la questione legata a Kylian Mbappé. Ecco cosa sta accadendo a Parigi.

Il Paris Saint-Germain è stato, in quest’ultima stagione, molto contestato dai suoi tifosi. Non è infatti andato oltre gli ottavi di finale in Champions League, per il secondo anno consecutivo, e ha vinto la Ligue 1 con un solo punto di vantaggio sul Lens secondo. I tifosi si sono fatti perciò sentire più e più volte. Ma, come se non bastasse, ora è arrivata anche la decisione di Kylian Mbappé come un fulmine a ciel sereno.

Il Paris Saint-Germain, grazie alla sua potenza economica, ha spesso e volentieri compiuto spesse folli sul mercato. Offrendo ingaggi straordinari a grandi campioni per convincerli del progetto. È quanto accaduto, ad esempio, con Lionel Messi che però adesso ha deciso di dire addio e di andare a chiudere altrove la sua carriera.

E la stessa cosa sta succedendo con Kylian Mbappé. Solamente un anno fa l’attaccante francese che tutti vorrebbero ha deciso di firmare il rinnovo di contratto. Nonostante tante perplessità che l’hanno fatto temporeggiare. Adesso però, dopo pochi mesi, tutto è nuovamente cambiato.

PSG-Mbappé, siamo davvero agli sgoccioli: l’attaccante fa sapere che non rinnoverà automaticamente il contratto

Kylian Mbappé ha un contratto con il PSG tecnicamente in scadenza nel 2024, ma il club ha a questo aggiunto una clausola che, volendo, permetterebbe di prolungarlo ancora un altro anno. Fino al 2025. Ecco, è proprio questo che ad oggi Kylian Mbappé non vuole che accada. Secondo ‘L’Equipe’, infatti, il giocatore ha fatto sapere le sue intenzioni tramite una lettera ufficiale.

Il PSG è ora così a un bivio. Perché non vorrebbe provarsi della sua presenza in rosa, ma neanche perderlo a parametro zero il prossimo anno. La perdita sarebbe incommensurabile. Per questo motivo sta pensando di venderlo già con il prossimo mercato estivo. Primo tra tutti i club interessati resta ovviamente il Real Madrid.