La Juve di Allegri ha speso più del City campione d’Europa: il dato

Nonostante gli investimenti fatti in questi ultimi due anni, la Juve di Allegri è stata tra le delusioni più grande della stagione appena terminata.

Con la vittoria della Champions League da parte del Manchester City di Pep Guardiola, la stagione dei club è definitivamente conclusa. Per il calcio italiano quella di quest’anno è stata un’annata sicuramente particolare, considerando la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli e dalle tre finali perse in campo europeo.

Mentre tra le big italiane la squadra che ha deluso di più è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, al netto delle giustificazione per la difficilissima situazione vissuta a causa delle penalizzazioni per il caso plusvalenze, non solo non hanno mai espresso un gioco degno di nota, ma hanno anche fornito anche dei risultati poco soddisfacenti, soprattutto in Champions League.

In campionato, al netto della penalizzazione di 10 punti, la Juventus sarebbe comunque arrivata tra le prime quattro. Nella massima competizione europea di quest’anno, invece, è uscita nella fase a gironi, riuscendo a perdere anche contro il Maccabi-Haifa. Questa è la stagione in cui la ‘Vecchia Signora’ non riesce a vincere neanche un trofeo, ma questi risultati non sono di certo figli di una carenza di investimenti. Anche perché il club bianconero negli ultimi due anni, esattamente dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, ha speso più soldi anche del Manchester City.

La Juventus in questi ultimi due anni ha un saldo in negativo di 64 milioni di euro: quello del ManchesterCity è di 33 milioni

Secondo le cifre riportate dal sito ‘transfermarkt’, infatti, la Juventus tra acquisti e cessioni ha un saldo in negativo di circa 64 milioni di euro. Mentre quello del Manchester City è di circa 33 milioni di euro.

Al netto del tetto ingaggi, decisamente appannaggio del Manchester City, fa comunque molto rumore che la Juventus abbia speso di più dal punto di vista del cartellino di giocatori del club inglese. Anche perché la squadra di Guardiola è riusvita vincere: la Premier League, l’FA Cup e la Champions League.

Basti pensare che, incredibilmente, il Manchester City ha chiuso la campagna acquisti dell’estate scorsa con un saldo in attivo di 11 milioni di euro. Per quanto riguarda la Juventus, invece, le cifre investite più ‘salate’ di questi due anni sono state sicuramente quelle relative a Dusan Vlahovic (80 milioni di euro) e Bremer (41 milioni di euro).

Questo dato, la cui principale variazione in negativo arriva dalla sessione di mercato invernale della stagione 2021/22, è l’ennesima dimostrazione che spendere senza un serio progetto tecnico non porta vittorie, ma solo ko e delusioni.