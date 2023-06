Totti-Roma, addio all’ultimo ‘legame fisico’: Cristian lascia il club

L’amore tra Francesco Totti e la Roma durerà per sempre, ma bisogna registrare anche la rottura dell’ultimo ‘legame fisico’ tra il capitano ed il suo ex team.

La Roma di José Mourinho ha chiuso questa stagione con una grandissima delusione, ovvero la sconfitta rimediata ai calci di rigore nella finale di Europa League di Budapest contro il Siviglia. I giallorossi hanno giocato alla pari contro gli spagnoli, ma, viste anche le colpe dell’arbitro inglese Taylor, non hanno potuto alzare il secondo trofeo europeo dopo la Conference League dell’anno scorso.

Una volta archiviata questa stagione, la Roma, così come tutte le altre, ha iniziato a programmare la prossima annata, sempre con José Mourinho come allenatore. La conferma del tecnico portoghese è sicuramente un’ottima notizia per i tifosi giallorossi sia dal punto di vista sportivo che, soprattutto, ‘affettivo’.

Il grandissimo merito di José Mourinho da quando è alla guida della Roma è di fatto quello di aver riunito a sé l’amore di un’intera piazza, cosa che non accadeva da quando Francesco Totti era un giocatore giallorosso. L’ex capitano, infatti, ha instaurato un amore con i propri sostenitori davvero indissolubile. Tuttavia, dopo il suo addio roboante dalla società nel 2019, tra la famiglia Totti ed il team capitolino bisogna registrare un altro ‘divorzio’.

Roma, Cristian Totti sempre più vicino al Frosinone

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘il Corriere dello Sport’, Cristian Totti, per l’appunto figlio del campione del Mondo con l’Italia di Marcello Lippi nel 2006, potrebbe trasferirsi al Frosinone. Il classe 2005, insieme al padre, ha infatti visitato l’istituto San Bernardo che si trova nel complesso dell’abbazia cistercense di Casamari a Veroli.

Questa visita, di fatto, era finalizzata per trovare un convitto per Cristian Totti, qualora dovesse trasferirsi nella Primavera del Frosinone, la quale negli ultimi due anni ha disputato davvero delle ottime stagioni. Il team ciociaro, infatti, ha prima conquistato la promozione nella Primavera 1 e poi si è salvata l’anno successivo, sfiorando anche i play-off Scudetto.

Con l’addio di Cristian al team giallorosso, di fatto, si spezzerebbe l’ultimo ‘legame fisico’ tra la Roma e Francesco Totti. Ma quello che continuerà sicuramente è l’amore tra l’ex calciatore e la sua squadra del cuore. Francesco Totti, infatti, è stata l’ultima bandiera importante di un calcio ormai contraddistinto solo dai soldi degli emiri, dalle plusvalenze e dal potere spropositato che hanno i procuratori dei giocatori.

Ma il rapporto tra i tifosi della Roma e Francesco Totti, di fatto,è l’esempio più bello di un amore fortissimo entrato nella storia dello sport più bello del mondo, perché il calcio non è solo uno sport.