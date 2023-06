Linea verde Roma: gol, addii e nuovi fondi per Mou

La Roma protagonista del mercato. Dopo gli acquisti, ora arrivano le cessioni: diversi i giovani talenti che lasceranno la capitale.

La Roma ha iniziato a muoversi da ormai diverse settimane al fine di potenziare la rosa a disposizione di José Mourinho. I primi due colpi, ovvero Housseam Aouar ed Evan Ndicka, sono stati già piazzati ma il club non intende fermarsi. Ora la priorità consisterà nell’ingaggiare un attaccante di comprovato valore, capace di colmare il vuoto lasciato da Tammy Abraham finito ko nel corso dell’ultima partita di campionato.

L’inglese, a causa del trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientrerà soltanto in primavera. Una vera e propria tegola, che obbligherà il direttore generale Tiago Pinto a prendere un’altra punta e fare cassa con ulteriori componenti della rosa. Il manager, per far quadrare i conti e rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, contava di cedere proprio l’inglese per una cifra intorno ai 40 milioni. Il suo infortunio, però, ha spento sul nascere l’interesse mostrato dal Manchester United, dal Newcastle e dall’Aston Villa.

Al suo posto la Roma conta di prendere uno tra Gianluca Scamacca (intenzionato a lasciare il West Ham) e Mauro Icardi, rilanciatosi in grande stile grazie all’esperienza vissuta in Turchia. Ad essere sacrificati saranno invece Leonardo Spinazzola (in scadenza nel 2024), Roger Ibanez e diversi elementi della cantera giallorossa. Uno di questi ha già svuotato l’armadietto a Trigoria e a breve si trasferirà nel suo prossimo club.

La Roma fa cassa con i giovani: ecco i sacrificati

Parliamo di Benjamin Tahirovic, ceduto all’Ajax per circa 8.5 milioni. Una plusvalenza fondamentale per Pinto che, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a breve conta di chiudere anche la doppia operazione che consentirà a Filippo Missori e Cristian Volpato di sbarcare al Sassuolo e alla Roma di incamerare 20 milioni. Partenze rese possibili grazie al lavoro svolto da José Mourinho che, nel corso della stagione, ha aggregato alla prima squadra e lanciato in campo numerosi giovani talenti.

Tahirovic, ad esempio, è stato impiegato 11 volte (350 minuti) mentre Missori ha giocato titolare in due delle ultime 4 partite di campionato. Volpato, infine, ha messo a referto 7 presenze “condite” da un gol. Il loro posto nella rosa, salvo sorprese, verrà preso da Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli che Mourinho proverà a valorizzare nei prossimi mesi. La benzina per il mercato arriva dai giovani: la strategia di Pinto e Mou è chiara.