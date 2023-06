Milan, Tonali ad un passo dal Newcastle: offerta clamorosa degli inglesi

Il Milan non può rifiutare un’offerta di questo genere. Il giocatore avrebbe già l’accordo, tutto sembra ormai fatto.

Sono ore importantissime per il Milan e per il futuro di Sandro Tonali. Dopo la rivoluzione dirigenziale, con gli addii di Maldini e Massara, la nuova dirigenza è al lavoro per programmare la prossima stagione.

Un lavoro non di poco conto considerando gli obiettivi futuri dei rossoneri. L’annata altalenante in campionato, e soprattutto la semifinale di Champions League, hanno alzato l’asticella per un club che, comunque, ha vinto lo scudetto nella stagione 2021/2022.

I rossoneri devono adesso confermare la loro forza sia in campo che fuori, tornando a lottare per lo scudetto e per la Champions League. Il mercato, dunque, non sarà semplice, tra giocatori che dovrebbero rinnovare e altri che, ovviamente, sono corteggiati da altri club.

Nelle ultime ore, però, al Milan è arrivata un’offerta feroce, che mette in difficoltà i rossoneri e fa storcere il naso ai tifosi milanisti.

Milan, Tonali verso l’addio: potrebbe firmare già oggi con il Newcastle

Il mercato del Milan sarà di fondamentale importanza per confermare anche l’anno prossimo la forza del club in Italia e in Europa. Come un fulmine a ciel sereno, tuttavia, è arrivata una proposta clamorosa che potrebbe sconvolgere i piani del Milan.

Il Newcastle, di proprietà del fondo Pdf, ha presentato un’offerta mostre per strappare ai rossoneri Sandro Tonali. Dan Ashworth, direttore sportivo del club inglese, è volato a Milano per tentare di chiudere subito la trattativa. La proposta del Newcastle si aggira intorno ai 70 milioni di euro, ma il Milan proverà a strapparne 80 facendo così diventare Tonali l’italiano più costoso di sempre, superando di gran lunga Jorginho che passò al Chelsea per 57 milioni di euro.

Gli inglesi arrivano al tavolo del Milan forti dell’accordo già raggiunto col centrocampista: quinquennale da dieci milioni netti a stagione con opzione per il sesto. Cifre clamorose che dimostrano la potenza economica del club più ricco del mondo.

Occhio, adesso, perchè il Milan potrebbe lanciarsi a capofitto sugli eventuali sostituti. Frattesi è in pole, l’agente di Tonali è lo stesso del centrocampista del Sassuolo e questo potrebbe facilitare l’operazione. Occhio anche, però, a Milinkovic Savic, vicino alla Juve, sul quale potrebbero fiondarsi i rossoneri in extremis.