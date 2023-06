Brozovic in Arabia: vale davvero solo 23 milioni?

Brozovic è vicino, dopo 8 anni, all’addio all’Inter. Ma molti si chiedono se l’offerta dell’Al Nassr da 23 milioni non sia troppo bassa per lui.

Sembra ormai in chiusura la trattativa tra l’Inter e l’Al Nassr per Marcelo Brozovic, il centrocampista croato che dopo otto anni in nerazzurro è vicino all’addio. In questi anni si è affermato, soprattutto durante il periodo con Antonio Conte in panchina, come uno dei grandi leader della squadra, e uno tra i migliori registi in Europa. Ecco perché sorprende che, a questo punto della carriera e dopo una finale di Champions League appena disputata, il croato lasci per l’Arabia Saudita, e per una valutazione non certo esagerata.

Come riporta oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, nella prossima settimana il club di Riad, dove già gioca Cristiano Ronaldo, rilancerà con un’offerta da 23 milioni di euro, che dovrebbe convincere i nerazzurri. Brozovic compirà 31 anni a novembre, ma ancora tra i migliori giocatori al mondo nel suo ruolo, come dimostra il fatto che sulle sue tracce c’è anche il Barcellona. E allora perché la sua cessione frutterà all’Inter così poco, nel momento in cui, per esempio, Ruben Neves va all’Al Hilal per 55 milioni?

Sicuramente, viste le cifre che circolano in questi giorni sul calciomercato, specialmente dall’Arabia Saudita, i tifosi nerazzurri si aspetterebbero qualcosa in più per un giocatore come lui. Ma, in realtà, qualche motivazione dietro questa valutazione c’è. Alcune le riporta la stessa ‘Gazzetta’: l’Inter ha necessità di vendere, e Brozovic non è più imprescindibile, viste anche le prestazioni di Calhanoglu nel suo ruolo e le prospettive di Asllani. In più, parliamo di giocatore con un lungo contratto (2026) che pesa per 13 milioni lordi sul bilancio, essendo inoltre il più pagato della rosa di Inzaghi.

Il valore di Brozovic è un caso: 23 milioni bastano per l’Inter

Il sito ‘Transfermakt.com’ indica che il centrocampista croato vale appunto 25 milioni, poco più della cifra che l’Inter accetterebbe per la sua cessione. Quindi la valutazione non è tanto distante dal vero, e in particolare è calata nell’ultimo anno. Brozovic ha avuto alcuni problemi fisici, e appunto ha perso la sua centralità nell’Inter: fattori percepiti un po’ da tutti, e che contribuiscono alla definizione della cifra dell’offerta saudita. Inoltre, parliamo di un giocatore poco presente a livello offensivo: nelle ultime cinque stagioni, il suo massimo è stato di 3 reti tra tutte le competizioni.

Considerando tutto, allora, 23 milioni non sono poi così male per un giocatore della sua età e nelle sue attuali condizioni. Tuttavia, resta la forte impressione che se l’Inter non avesse urgente bisogno di vendere, soprattutto per il suo stipendio, il club non si sognerebbe mai di accettare una simile cifra. Specialmente se pensiamo che in corsa per Brozovic c’è anche il Barcellona, che potrebbe provare ad alzare l’offerta. Se non altro, nel caso del croato, un anno fa Marotta è riuscito a farlo rinnovare, sventando il rischio di perderlo a zero, come successo invece con Skriniar.