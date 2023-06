Juventus, colpo a sorpresa o figuraccia? Il curioso caso Rabiot

Rabiot mercoledì dovrebbe scegliere nuovamente la Juve: dalle lusinghe della Premier al rinnovo con i bianconeri, cronistoria di un paradosso

Il futuro della Juventus si scrive giorno per giorno. I bianconeri, ignorati dall’Uefa per la prossima Conference League (potrebbero non far parte della competizione), proveranno a rilanciare le proprie ambiziosi dopo le ultime sofferte stagioni.

In particolare l’ultimo è stato molto tormentato per il club torinese e per i suoi tifosi tra quanto accaduto lontano dal terreno di gioco e anche all’interno. La squadra di Allegri non è riuscita a riconquistare alcun titolo e questo ha creato scoramento. Ora la prima consolazione in vista della prossima stagione potrebbe chiamarsi Adrien Rabiot.

Calciomercato Juventus, Rabiot verso il rinnovo: il francese fa marcia indietro e ora punta alla permanenza a Torino

Della scadenza del contratto di Adrien Rabiot si è parlato tanto in questi ultimi mesi. Il calciatore transalpino ha dimostrato ampiamente di essere uno dei leader tecnici della formazione di Max Allegri. I forti interrogativi sui progetti futuri della Juventus però sembravano chiudere le porte ad un prolungamento del rapporto tra le parti.

Il centrocampista francese in questi mesi ha messo sempre pesantemente in dubbio la sua permanenza all’ombra della Mole Antonelliana. Si è speculato tanto di un interessamento del Manchester United e di altre sirene, provenienti principalmente dalla Premier League. A pochi giorni dalla scadenza naturale del contratto dell’ex PSG con la Juventus però il dato certo è che il calciatore non ha ancora definito la situazione.

Le tanti voci di mercato intorno a lui sembrano essersi diluite quando in realtà sarebbero dovute farsi via via più insistenti. Nelle scorse ore si è vociferato di un interesse dall’Arabia Saudita che secondo la redazione di ‘Sportmediaset’ il giocatore avrebbe respinto.

In sostanza, in questo momento la migliore prospettiva per Rabiot sembra essere una permanenza a Torino. Il ‘Corriere dello Sport’ parla di un accordo raggiunto per il rinnovo tra la ‘Vecchia Signora’ e la madre a Saint Tropez: un’ulteriore stagione a 7 milioni di euro netti. Tutto dovrebbe essere definito nella giornata di mercoledì.

In pochi mesi, dunque, la proposta migliore per il centrocampista è evidentemente quella dei bianconeri. Non il massimo della vita per l’autostima del giocatore che ha sempre affrontato l’argomento del rinnovo quantomeno con scetticismo.

A questo punto è lecito immaginarsi che il calciatore abbia ricevuto ampie garanzie sulla competitività della squadra già a partire dal prossimo campionato quando, forse senza coppe, il gruppo di Allegri potrà concentrarsi esclusivamente sul percorso domestico nel tentativo di scippare lo scudetto al Napoli.