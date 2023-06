Maccabi Tel Aviv, colpo in difesa: Jonas Ramalho ad un passo

Il calciomercato entra nel vivo in tutte le leghe europee e non, ma soprattutto all’estero. Colpo in difesa.

Manca davvero poco all’inizio del calciomercato ufficiale, il 1 Luglio è alle porte e intanto tutte le squadre cercano di rinforzare il proprio club.

In Italia è già cominciata la sfida al Napoli, le milanesi e la Roma sono tra le squadre più attive, ma allo stesso tempo la priorità è mantenere i big, appetiti da tutte le più forti squadre europee. Mentre il calcio sta avendo un’inaspettata risalita in Arabia Saudita c’è un altro campionato che, ovviamente con fondi minori, sta provando a crescere.

Parliamo del campionato israeliano, un campionato che sta mettendo in mostra diverse interessanti squadre. Ricordiamo tutti la vittoria del Maccabi Haifa sulla Juventus nel girone di Champions League, ma quest’operazione di mercato coinvolge una squadra rivale, il Maccabi Tel Aviv. Il club israeliano è ad un passo dal trentenne esperto difensore angolano con cittadinanza spagnola Jonas Ramalho. Il giocatore ha lasciato definitivamente il Malaga, retrocesso in Terza divisione ed è pronto cosi ad una nuova avventura.

Ramalho-Maccabi, nuovo rinforzo per Robbie Keane

Il nazionale angolano è un rinforzo importante per la difesa del club israeliano, il cui tecnico è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Parliamo dell’ex attaccante dell’Inter, l’irlandese Robbie Keane. A consigliare questo calciatore al club è stato l’ex calciatore del Real Madrid e poi tecnico Aitor Karanka, ex difensore che conosceva molto bene il calciatore.

Negli ultimi anni il Maccabi Haifa ha dominato il campionato, ma ora il Maccabi Tel Aviv ha l’obiettivo di tornare ai vertici e ha deciso di puntare con insistenza sul centrale, difensore cresciuto nelle giovanili dell’Athletic Bilbao. Dopo un inizio difficoltoso con Pablo Guede Ramalho è diventato con il nuovo tecnico il leader della difesa e il Malaga non ne ha fatto più a meno. Il club non è riuscito ad evitare la retrocessione, ma il calciatore si è distinto per ottime prestazioni.

Nell’ultimo anno Ramalho ha disputato 27 presenze, diventando uno dei calciatori che ha vinto più contrasti e che ha rubato più palloni. Grande personalità e presenza fisica, il giocatore si è messo in mostra nonostante la retrocessione ed ha offerto ottime prove. Ora per lui una nuova avventura, si riparte dall’Israele.