Loftus-Cheek al Milan: qualità al potere per Pioli, luci e ombre al fantacalcio

Il Milan sta per annunciare l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. L’inglese rappresenta il primo grande colpo del club.

Primo colpo in entrata per il Milan, che nelle scorse ore ha definito l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek per una spesa complessiva di 15 milioni più altri 5 legati a determinati obiettivi personali e di squadra. L’inglese nella mattinata odierna svolgerà le visite mediche di rito ed in seguito si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2027. Un colpo fortemente voluto dal management coordinato da Gerry Cardinale, che ha individuato nel classe 1996 il perfetto sostituto di Sandro Tonali passato al Newcastle.

L’ex Blues, in particolare, unisce qualità e quantità: nelle movenze ricorda Franck Kessie e, soprattutto, consentirà al tecnico Stefano Pioli di continuare ad utilizzare il tanto amato 4-2-3-1. Strutturato fisicamente (è alto 1.91) e dotato di una buona tecnica di base, Ruben Loftus-Cheek è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio nella scorsa stagione. Per lui 25 presenze complessive in Premier League di cui 19 da titolare. Al bottino vanno poi aggiunte le 7 apparizioni in Champions e quella in Carabao Cup.

L’impiego è stato quindi costante, a testimonianza anche della sua integrità fisica di Loftus-Cheek (solo 4 partite saltate per infortunio). Dati che hanno spinto il Milan a puntare forte su di lui, sfruttando la necessità dei londinesi di sfoltire la rosa divenuta extra-large e lo stallo in cui era finita la trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’operazione è stata chiusa ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte dei club coinvolti.

Loftus-Cheek al Milan, come cambiano i rossoneri

Loftus-Cheek, nelle scorse settimane inseguito pure dalla Lazio che aveva intenzione di regalarlo a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione in Champions, è un calciatore polivalente. Di professione mediano, all’occorrenza può anche ricoprire diverse altre posizioni e giocare largo sulla fascia destra oppure ala in un tridente offensivo. Un rinforzo di grande qualità per Pioli, che ora potrà sfruttare le sue qualità per rilanciare la competitività della linea mediana rossonera.

Per quanto riguarda il fantacalcio, invece, si tratta di un profilo che lascia più di un dubbio. È destinato ad avere un ruolo di primo piano ed in campo non si risparmia mai. Le perplessità nascono dal fatto che Loftus-Cheek non sembra essere un elemento da bonus: in Premier, ad esempio, ha fornito soltanto un assist mentre nella stagione 2021/22 non è andato oltre quota 3 passaggi vincenti.