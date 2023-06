Brozovic cede e va in Arabia, Lukaku rifiuta l’offerta folle: l’Inter (ri)prende forma

L’Inter ha ottenuto il sì di Marcelo Brozovic al trasferimento all’Al-Nassr: il croato saluta, mentre Romelu Lukaku rifiuta la ricca offerta araba giurando amore ai colori nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi sta man mano prendendo forma.

L’Inter continua a lavorare sul mercato ‘sostenibile’. Ad un’entrata deve necessariamente corrispondere un’uscita, per ordini dall’alto. La società vuole chiudere i bilanci in positivo e, pur di mantenere competitiva la squadra, Beppe Marotta e Piero Ausilio devono anno dopo anno compiere veri e propri ‘miracoli’. Per ultimo è arrivato il sì di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Al contrario, Romelu Lukaku ha rifiutato l’ultima ricca offerta dall’Arabia Saudita, promettendo amore all’Inter.

Marcelo Brozovic, quindi, dopo lunghe trattative e un lungo corteggiamento da parte dell’Al-Nassr ha deciso di dire sì all’Arabia Saudita. Il Barcellona non è stato in grado di rilanciare e l’Inter ha accettato i 23 milioni di euro offerti dagli arabi per il cartellino del croato e ciò significherà registrare una buona plusvalenza. Ma non solo. Perché il club nerazzurro risparmierà anche in ottica ingaggio, risparmiando i 6 milioni di euro pattuiti da contratto.

Se Marcelo Brozovic ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, la stessa cosa non ha fatto Romelu Lukaku. Il belga avrebbe infatti rifiutato di più di 50 milioni di euro di ingaggio annuali. Tutto questo per provare a trovare la quadra con il Chelsea e per restare a Milano a vestire la maglia nerazzurra.

Inter, la squadra di Simone Inzaghi prende forma: saluta Brozovic, si punta tutto su Frattesi. Lukaku vuole restare

L’Inter, finora, ha riscattato Francesco Acerbi dalla Lazio, ha ingaggiato Marcus Thuram a parametro zero, superando la concorrenza del Milan, e a breve pagherà anche la clausola per avere in rosa Yann Bisseck. Certo, di rimaneggiamenti da fare ce ne sono ancora diversi. Ma sembra che l’Inter nel frattempo inizi a prendere forma. Il popolo nerazzurro teme ancora la cessione di André Onana, su cui il Manchester United è in forte pressing. Ma i fatti dicono, fin qui, che a partire sarà Marcelo Brozovic.

In cabina di regia ci sarà la prossima stagione Hakan Calhanoglu, con Asllani pronto a sostituirlo in caso di necessità. Ma oggi, a Rimini, Marotta incontrerà anche Carnevali per trovare una quadra su Davide Frattesi. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro, troppi per l’Inter che punta su 23/25 milioni di euro più Samuele Mulattieri come contropartita.

Infine, c’è la questione legata a Romelu Lukaku. L’attaccante ha detto nuovamente no all’Al-Hilal. Il tempo però stringe e il Chelsea vuole cederlo per monetizzare. L’Inter vorrebbe proporre allora un prestito oneroso di 5 milioni di euro, con obbligo fissato a 30 milioni. Ma questo potrebbe voler dire vendere Onana per fare cassa e avere i soldi necessari per procedere.